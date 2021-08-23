ОФЗ: возможно некоторое охлаждение спроса в ожидании сигналов от ФРС
Прошедшая неделя завершилась для рынка ОФЗ на умеренно-позитивной ноте — доходность 10-летних ОФЗ снизилась в пятницу на 2 б.п. – до 6,94% годовых; среднесрочных и коротких – осталась без изменения. При этом в седине недели рынок оказался под давлением ухудшения внешнего фона на неоднозначных сигналах ФРС.
В целом, длинные и среднесрочные ОФЗ с середины июля уже неплохо выросли (доходность снизилась в среднем на 20 б.п.), отыгрывая активную борьбу ЦБ с инфляцией. На текущий момент ждем перехода доходности 10-леток в широкий боковик в диапазоне 6,8%-7,0% годовых в ожидании новых шагов регулятора (ждем еще 1-2 финальных повышений ставки до 7% годовых до конца года); до конца года ожидаем дальнейшее снижение доходностей (к 6,7%-6,8% годовых по 10-летке) по мере затухания инфляционных процессов.
В начале текущей недели ждем сохранения умеренных покупок ОФЗ за счет сохранения внешнего оптимизма. Вместе с тем, ближе к концу недели возможно некоторое охлаждение спроса в ожидании сигналов от американского Центробанка.
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