В пятницу распродажи российский акций продолжились. И это выглядело странным, учитывая продолжение роста американских фондовых индексов. Но сегодня мы игнорировать этот позитив не сможем: внешний фон благоволит началу покупок и закрытию шортов. С утра американские фьючерсы подрастают на 0,4%, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, на 2% отскакивает нефть.

Значит ли это, что рынки забыли о возможности скорого объявления сворачивания программы количественного стимулирования американской экономики? Конечно, нет. Это будет еще неоднократно отыгрываться коррекционными движениями, но с большой вероятностью можно предположить, что тренд по американскому рынку останется восходящим до тех пор, пока явно не проступит угроза повышения ставки. Это значит, что пока на просадках можно докупать акции.

Еще одно серьезное снижение рисковых активов и рост курса доллара мы можем увидеть в пятницу, если глава ФРС США Джером Пауэлл объявит о сроках начала и параметрах сокращения выкупа бумаг с рынка. Но возможет и вариант, что такое заявление будет сделано на сентябрьском заседании ФРС.

Сегодня же мы откроемся мы ростом, отыгрывая не только пятничный подъем фондовой Америки, но и утренний позитив. Внимание стоит обратить на банковский сектор и металлургов, включая «Норникель», а также «Газпром».

По-прежнему не рекомендуем наполнять среднесрочные портфели нефтянкой. Нефти очень сложно будет вернуться выше 70 долларов в ближайшее время. Коронавирусная пандемия продолжает давить на экономику и объемы потребление топлива; заканчивается сезон отпусков; синоптики не радуют нефтяных «быков» приближением ураганов к побережью США, хотя календарный сезон ураганов уже начался.

Отдельно стоит упомянуть про рост буровой активности в Штатах. На прошлой неделе число активных буровых установок выросло на 8, на позапрошлой – на 10 единиц. Это говорит о росте инвестиций в отрасль, что приведет и к увеличению добычи.

Внутренним нашим негативом стало появление информации о введении США очередных антироссийских санкций. Сами по себе они не страшны, так как касаются только институтов ФСБ и ее сотрудников, но говорят о том, что санкционное давление на Россию возобновилось. Рынок акций на это не отреагирует, а вот на рубль санкционная тематика будет оказывать негативное давление.

После роста рубля в пятницу, который мы склонны объяснять закрытием длинных позиций по паре доллар-рубль спекулянтами, сегодня пара пока торгуется около отметки 74. Поводов для значительного укрепления рубля нет, а при появлении очередного негатива пара доллар-рубль вновь начнет пробовать на прочность сопротивление 74,6.



