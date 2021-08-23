Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, но индекс STOXX 600 всё равно показал худшую неделю с февраля, из-за признаков замедления экономического роста и роста числа случаев COVID-19. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%, немецкий DAX увеличился на 0,3%, французский CAC 40 прибавил 0, 3%, британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,4%.

По итогам рабочей недели европейский рынок резко снизился: DAX —1,2%

CAC —4,0%, FTSE 100 —1,85% за неделю. Фондовые индексы США показали недельные потери, несмотря на рост в пятницу, отягощенный растущей тревогой инвесторов по поводу экономических перспектив.

В то время как S&P 500 и Nasdaq Composite сумели вырасти в четверг и пятницу, их прибыли было недостаточно, чтобы компенсировать снижение с начала недели. Потери были особенно значительными среди акций экономически чувствительных компаний, таких как банки, сырьевые компании и производители энергии. Динамика американских индексов за неделю была отрицательной: DOW —1,1%, S&P +0,59%, Nasdaq +0,73%.

На текущей неделе стоит обратить внимание на ряд событий. Президент США Джо Байден планирует встретиться с лидерами частного сектора в среду, чтобы обсудить взаимодействие и улучшения в вопросе кибербезопасности страны. Главным событием станет Симпозиум по экономической политике в этом году в Джексон-Хоул 26-28 августа. Симпозиум – ежегодное событие, среди участников видные руководители центральных банков и министров финансов, а также академические деятели и ведущие игроки финансового рынка со всего мира. Участники рынка внимательно следят за ходом симпозиума, поскольку неожиданные замечания, исходящие от участников симпозиума, могут повлиять на мировые фондовые и валютные рынки.

В понедельник в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в Европе за август, а также опубликует индикатор потребительской уверенности за август. Во вторник Германия заявит об изменении ВВП за 2-й квартал. В среду Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за август. В четверг в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике.

В США стоит отметить публикацию индекса деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август в понедельник. В среду США заявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за июль. В четверг США заявят об изменении ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за август. На неделе свои финансовые результаты предоставят JD.com, Medtronic, Best Buy, Advance Auto Parts, Salesforce.com, Autodesk.