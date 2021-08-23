Американский рынок отделался испугом
Прошедшая неделя отметилась падением нефти и заметной просадкой фондового рынка США. С рынка США и начну. Уже в пятницу коррекция была в значительной мере выкуплена, движение вниз не продолжилось. И всё же обратил бы внимание на это снижение. Реакция на него со стороны инвестсообщества была самой спокойной за последние месяцы. Спокойствие участников после удвоения котировок за последний год – признак рыночного риска. Наверно, рынок США сможет подняться еще выше. Однако важнее, что он, похоже, наконец переместился в эмоциональную фазу беспечности из продолжительной фазы осторожности. Беспечность, как правило, задает начало разворотам растущих трендов.
Нефть вопреки моим ожиданиям продолжила падать в предыдущие дни. Думаю, что падение избыточно. Не исключаю, что какая-то инерция вниз возможна. Но, скорее, мы будем наблюдать или боковое движение, или какой-то отскок.
В отношении рубля остаюсь умеренным оптимистом. Больше шансов отдаю его укреплению в район 70 единиц за доллар.
При этом сам доллар, похоже, завершил раунд укрепления. Пара EUR/USD, думаю, будет постепенно стремиться выше, в район 1,18-1,19.
Считаю, что российский фондовый рынок на некоторое время утратил направленный тренд. Жду от индексов акций и облигаций боковых трендов. Для акций – возможно, размашистых, но не ведущих ни к заметному росту, ни к болезненной коррекции.
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