Рубль укрепляется на фоне позитивно открывшихся рынков
Пара доллар/рубль завершила торги в пятницу с незначительным удорожанием американской валюты и с несильным сокращением объемов торгов.
За прошедшую неделю доллар показывал заметное укрепление на фоне общемирового консерватизма инвесторов к рисковым активам. Данная ситуация является вполне нормальной при приближении таких значимых событий, как симпозиум ФРС в Джексон Хоуле в эту пятницу. Мы ждем, что регулятор даст намек относительно сроков сокращения объемов выкупа активов, что вполне может ослабить рубль. Также ожидается публикация ряда важных статданных в США (личные доходы/расходы, заказы на товары длительного пользования и т.д.), что также может способствовать повышенной волатильности валют на этой неделе.
По состоянию на утро понедельника мировые фондовые рынки открылись на позитивной ноте, цены на нефть пытаются отскочить, — фьючерс на Brent пытается вернуться к 67 долл./барр. Мы считаем, что данные аспекты помогут рублю немного укрепиться в ходе сегодняшних торгов.
Сегодня мы ожидаем незначительного удорожания рубля, подкрепленного, в том числе, приближающимися налоговыми выплатами, однако сохраняем определенный консерватизм и рассчитываем на закрепление рубля у нижних границ нашего нового целевого коридора 73,5-76.
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