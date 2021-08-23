В пятницу мировые фондовые рынки вели себя разнонаправленно. Развивающиеся рынки продолжили показывать снижение (MSCI EM: —0,9%), преимущественно за счет Китая на фоне дальнейшего введения регуляторных ограничений на технологические компании, в то время как развитые рынки смогли закрыть день в плюсе (MSCI World: +0,5%).

Значимой статистики по США не выходило, однако инвесторы вновь перешли к покупкам после нескольких дней коррекции, вызванной ухудшением тональности американской и китайской статистики, а также угрозами распространения COVID-19. Долю оптимизма инвесторам добавило заявление председателя ФРС Далласа г-на Роберта Каплана, который сообщил, что готов скорректировать свои взгляды относительно сворачивания программы выкупа, если распространение дельта штамма усилится. В результате, индекс S&P500 (+0,8%), ведомый секторами телекоммуникаций и hi-tech компаниями, подрос, также как NASDAQ Composite (+1,2%).

Новую неделю мировые рынки начинают волной позитива. Ключевые азиатские индексы в зоне уверенного роста. Фьючерсы на американские и европейские индексы зеленеют. Нефть Brent, как и другие сырьевые продукты, восстанавливает часть понесенных на прошлой неделе потерь.

Текущая неделя начнется с публикации предварительных PMI по Европе и США, в среду выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США, а в пятницу — по расходам и доходам американцев, а также ключевой ценовой инфляционный индикатор ФРС, РСЕ. Однако основное внимание инвесторов будет сосредоточено на симпозиуме глав ФРС в Джексон Хоуле (26-28 августа), на котором регулятор можно внести некоторую ясность относительно сроков начала сворачивания программ выкупа.

В пятницу индекс МосБиржи (-0,6%), находясь под давлением цен на сырьевых рынках, продолжил снижаться. Вторую торговую сессию подряд наибольший вклад в коррекцию индекса оказывал финансовый сектор (Сбербанк: —2,1%; TCS Group: —2,0%). Под давлением находились горнодобывающие бумаги компаний (АЛРОСА: —1,8%; Северсталь: —0,9%; НорНикель: —0,8%; НЛМК: —0,7%; РУСАЛ: —0,7%), за исключением ММК (+3,6%). В красной зоне находились акции компаний нефтегазового сектора (НОВАТЭК: —1,8%; Сургутнефтегаз ао: —1,3%) на фоне снижающейся нефти, а также бумаги технологического сектора (MAIL: —2,8%; OZON: —2,1%; HeadHunter: —1,7%; QIWI: —1,5%).

Очевидным лидером рынка стали акции Распадской (+27,5%) на фоне сильной отчетности по МСФО и заявлений об изменении дивидендной политики. Также сохранялся точечный спрос на бумаги строительного сектора (ПИК: +1,9%; ЛСР: +1,0%), а также отдельных секторов (ММК: +3,6%; Сургутнефтегаз ап: +1,3%).

Сегодня утром на мировых рынках складывается весьма благоприятный внешний фон, в условиях которого индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 3900 пунктов. Также сегодня состоится публикация отчетности по МСФО за 2 кв. компании Совкомфлот.