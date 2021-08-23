В конце недели нефтяные фьючерсы снизились к новым трехмесячным минимумам. Котировки показали самое большое недельное снижение за последние 9 месяцев. Ключевыми факторами давление были распространение коронавируса дельта и укрепление доллара США, отражающее опасения из-за возможности ужесточения монетарной политики ФРС.

Стоит отметить, что в период коррекции фьючерсы на WTI снижаются быстрее контрактов Brent, в результате чего спред между Brent и WTI расширился до $3 после $0,8 в начале июля. Это связано с тем, что американская добыча в последние недели ожила после полугодовой стагнации и начала постепенно расти. На прошлой неделе добыча составила 11,4 млн б/с, в то время как прогноз на III квартал от EIA предполагал уровень 11,17 млн б/с в среднем. Велика вероятность, что результаты III квартала окажутся выше прогнозов, а оценка IV квартала будет повышена.

По итогам прошлой недели Baker Hughes отчиталась о росте числа буровых установок в США до 405 уст. (+8 уст.). С начала года число буровых выросло в 1,5 раза. Показатель по-прежнему почти в 2 раза ниже уровней конца 2019 г., но его ускорение в последние недели дает повод ожидать роста добычи до конца 2021 г. Этот рост будет недостаточным, чтобы существенно повлиять на мировой баланс, но спред между Brent и WTI вполне может расширяться и далее, достигая к концу года $4 за баррель.

Фьючерсы на Brent после падения более чем на 8% на прошлой неделе сегодня с утра демонстрируют попытку отскока. Поддержку оказывает коррекция по доллару США, а также интерес спекулянтов к выкупу просадки. При сохранении негативного фона рассчитывать на существенный рост не приходится, но при улучшении сентимента вполне вероятен скачок в район зеркального уровня $67,5 за баррель.