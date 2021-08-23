Общий взгляд

Рекорды середины прошедшей недели оказались непродолжительными — рынки не сумели «развить наступление» и были вынуждены отступить под давлением рисков развития очередной волны пандемии и возможного замедления мировой экономики. А так все хорошо начиналось. Отечественный Индекс МосБиржи вышел на исторические максимумы. Причем вышел весьма стремительно, пробив при этом вверх восходящий канал. Индекс широкого рынка S&P 500 также показал хаи, продемонстрировав за полтора года двукратный рост с «пандемийного дна». Темпы подъема американского рынка вообще шокируют. Да, мы понимаем, что американская экономика накачивается ликвидностью в небывалых масштабах. И объемы стимулирования, по крайней мере в ближайшее время, снижаться не будут. Но фондовые рынки уж очень сильно оторвались от реальной экономики, что не может не вызывать обеспокоенности у инвесторов. Вот оно и вызывает. Тем более на фоне столь резкого скачка выявленных случаев COVID-19 в США (по 140 тысяч в день там стало уже нормой, учитывая, что большая часть населения вакцинировалась). А уж разговоры о том, что Китай не сможет поддерживать прогнозировавшиеся ранее темпы восстановления, окончательно добили оптимизм.

И хотя на Западе последние пару дней наблюдалась слабая позитивная коррекция, результат финала недели очевиден: по итогам торгов в пятницу 20 августа 2021 года DJIA вырос на 0,65% (35.120,08 п.), S&P500 поднялся на 0,81% (4.441,67 п.), NASD COMP взлетел на 1,19% (14.714,70 п.). В лидерах роста широкого рынка S&P500 оказались бумаги Foot Locker (+7,26%), NVIDIA (+5,14%), ABIOMED (+4.43%), Lumen Technology (+4.32%) и Nektar (+4,13%). Наибольшее снижение показали Ross Stores (-2,73%), Deere&Company (-2,10%), Lam Research (-1,94%), Corning (-1,76%), Applied Materials (-1,55%).

Российские рынки на фоне коррекции на американских торговых площадках показали крайне слабую динамику. Утренний гэп в пятницу и без того был моментально выкуплен, после чего рынки продолжили снижение, правда, уже не такими стремительными темпами, как в четверг. А нащупав довольно уверенную поддержку в районе 3826,7- 3828 п. по Индексу МосБиржи, вяло отросли к закрытию, продемонстрировав хоть и отрицательную, но все же не провальную динамику. По крайне мере, это не выглядело так печально, как торги в четверг, когда утренний гэп вниз просто ошеломил инвесторов. В итоге номинированный в рублях Индекс МосБиржи завершил торги на отметке 3832,7 п., потеряв за день 0,55%. А «долларовый» индекс РТС за счет незначительного ослабления рубля просел на 0,74%, зафиксировавшись на уровне 1623,5 п.

Нефть

Основным фактором, «опрокинувшим» отечественные индексы в снижение, стало резкое падение стоимости энергоносителей. Слабые результаты по недельному изменению запасов сырой нефти и опасения снижения спроса на углеводороды со стороны Китая привели к тому, что цены на черное золото просто спикировали на прошлой неделе, утащив за собой и отечественные фондовые площадки. По состоянию на 6:40 мск утра 23 августа стоимость нефти сорта BRENT равна 66,40 долл./барр, а легкая техасская WTI торгуется по 63,23 долл./барр. Это несколько выше минимумов прошедшей недели, но радоваться, что тренд «сломался» на растущий пока рано.

Золото

Стоимость золота, традиционно воспринимаемого инвесторами как защитный актив, на прошедшей неделе не показала выдающейся динамики. Фактически всю неделю цены на этот драгоценный металл провели в низко волатильном боковом движении, что не позволило многим «убежать» в него из других активов с прибылью для себя. И сейчас ситуация изменилась несильно: цены на золото в 6:46 мск сегодняшнего утра находятся на уровне 1787,50 долларов за тройскую унцию.

Рубль

Отечественная валюта, начавшая неделю с укрепления, достаточно быстро перешла к снижению, подталкиваемая падающими ценами на нефть. Повышение ставки Банком России, теоретически делающее рублевые инструменты и операции carry trade более привлекательными, пока своего эффекта не дало. Налоговый период, который должен поддержать российскую валюту, пока тоже себя проявил слабо. А вот падение стоимости энергоносители вполне справедливо было расценено инверторами, как фактор, крайне негативный для российского рубля. По состоянию на 6:50 мск на рынке ФОРЕКС доллар котируется по 74,11 рубля, а евро торгуется по 86,85 рубля.

Перспективы

Торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят сегодня утром в позитивном ключе. К 6:52 утра китайский Shanghai подрос на 1%, японский NIKKEI 225 взлетел на 1,73%, корейский KOSPI поднялся на 1,46%, гонконгский Hang Seng выстрелил уже на 1,98%, австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,36%. Весьма неплохо, хотя и не столь мощно, смотрится Индия: бомбейский BSE Sensex поднялся на 0,66%, а Nifty 50 в Мумбаи прибавил 0,64%. Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы растут в пределах от 0,36-0,40% на «американцев» до 0,77% на NIKKEI 225.

Ночью Япония успела отчитаться по динамике индекса деловой активности в секторе услуг (PMI). Сегодня в течение дня большинство ведущих экономик мира, включая Германию, Британию и США, отчитаются по индексу деловой активности в производственном секторе. Американцы помимо этого опубликуют данные по деловой активности в секторе услуг и продажам на вторичном рынке жилья. В России выйдет статистика по объемам промышленного производства за июль. Корпоративных новостей на отечественном рынке практически не ожидается.