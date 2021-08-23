Курс USD/RUB закрылся в пятницу вблизи отметки 74.3, уступив американской валюте 1.4% за прошлую неделю на фоне одновременного ухудшения рисковых настроений, коррекции нефтяных котировок и адаптации валютных позиций в ожидании прояснения сигналов ФРС США касательно количественных стимулов до конца августа.

Большинство валют развивающихся стран показали недельное снижение против доллара США (южноафриканский рэнд —4.0%, бразильский реал —3.0%, мексиканский песо —2.6%), но рублю на их фоне удалось избежать более резких движений благодаря интенсивной подготовке к налоговым выплатам и проведенным переговорам России и Германии по накопившимся вопросам.

В целом, старт недели выглядит умеренно позитивным для рисковых активов и валют, включая рубль, особенно в свете восстановительной динамики азиатских индексов и сырьевых котировок. На этом фоне валютные интервенции Минфина могут остаться незамеченными. Однако интрига конференции Джексон Хоул остается высокой — любые сигналы о быстром сворачивании количественных стимулов могут вернуть валютные рынки в состояние напряженности. С оговоркой, что другие факторы риска останутся не задействованы (сомнения насчет пандемии в Азии и рост давления на нефтяные котировки, неоднородная траектория переговоров по поставкам газа в Европу), рубль до конца четверга может предпринимать попытки укрепления в направлении 73.50. Однако уже в пятницу может занять одно из двух «дискретных» состояний в зависимости от реакции на выступление Дж.Пауэлла — либо 73.00 либо 74.50. Для пары евро-рубль подобный набор состояний (85.5-86.5) не выглядит широким, так как пара евро-доллар может абсорбировать большую долю волатильности.



