Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,8%, следуя за динамикой на американских фондовых площадках и восстановлением нефтяных цен.

Росту рынка способствует новостная повестка последних дней, ослабившая негативные ожидания, связанные с возможным скорым сворачиванием QE. В частности, Natixis Investment Managers Solutions полагает, что закупки начнут сокращаться на $15 млрд лишь в январе.

Завершение программы QE окажет неоднозначное влияние на рынок. С одной стороны, этот процесс формирует риски дефицита ликвидности. С другой стороны, давление на покупателей в фондовом сегменте сохраняется.

В российском фондовом сегменте акции «Мечела» растут на новости о том, что компания намерена потратить около 1 млрд руб. на экологическую модернизацию Московского коксогазового завода (Москокса) в 2021–2025 годах. По всей видимости, рынок рассматривает эту меру как возможность снизить риски для бизнеса в рамках продолжающегося юридического противостояния компании и Росприроднадзора. «Мечел» способен профинансировать подобные расходы без значимого ущерба для оценок стоимости.

27 августа эмитент планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО за первое полугодие. С учетом динамики цен на коксующийся уголь и сталь во 2-м квартале, операционной статистики, а также укрепления рубля мы полагаем, что отчетные данные компании не разочаруют инвесторов: в рамках базово-консервативного прогноза EBITDA по итогам полугодия составит 36 млрд руб.

Торговая сеть «Лента»закроет сделку по приобретению ретейлера «Семья» за 2,35 млрд руб. до начала сентября, ребрендинг актива завершится в 2022 году. Несмотря на небольшой размер бизнеса приобретаемой компании, сделка подтверждает планы «Ленты» продолжать реализацию стратегии M&A в розничном секторе. Ранее эмитент уже купил сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро. Политика расширения бизнеса компании представляется позитивной для ее акционеров. Глава «Ленты» Владимир Сорокин в интервью Reuters отметил: «Опыт показывает, что в ретейле зарабатывают первые три-пять компаний, которые наверху, а остальным все труднее и труднее из-за эффекта масштаба зарабатывать какие-то более или менее приличные деньги. Поэтому, конечно, мы будем бороться за свое место под солнцем».

В то же время бумаги прочих розничных компаний выглядят хуже рынка. Снижаются акции X5 и «Магнита». По данным СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к урегулированию спора относительно наценок в рознице. Ретейлеры будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок. Мониторинг службы затронет 24 наименования социально значимых продуктов (мясо, рыбу, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб и др.), а также свеклу. ФАС предлагает сетям установить диапазон «справедливых» наценок на эти продукты.

Этот конфликт может привести к перетоку средств инвесторов в бумаги компаний, бизнес которых тесно связан с розничным потребительским сегментом, но которые при этом не подпадают под указанные регуляторные ограничения (например, производителей продуктов питания). Впрочем, риски ужесточения регулирования могут в итоге затронуть и данный сегмент, однако, как представляется, подобные опасения уже отражены в дисконтах к оценкам бумаг отрасли.

При повышенных рисках прогноза сегодня во второй половине дня преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. Рынок тестирует значимые краткосрочные уровни сопротивления. Целевой диапазон закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи: 3810–3875 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,00–74,90 и 86,20–87,35 соответственно.