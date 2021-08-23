Отечественные торговые площадки начинают неделю в зеленой зоне. Этому способствует благоприятный внешний фон. Основные глобальные индексы “зеленеют”, преобладает настроение Risk-on. Важным фактором является нулевой прирост заболевших COVID-19 в Китае, по данным местных властей. На этом фоне сильно прибавляют ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent. Так, один баррель стоит $66,77, что соответствует дневному росту в размере 3,12%.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,27%. Доходность 10-летних «трежериз» растет на 1,7 б.п. и находится на отметке 1,278%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,8%, до 3863,26 пункта. Индекс РТС вырос на 1,24%, до 1643,69 пункта.

В течение дня инвесторы будут ждать данных по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг по США за август, а также публикации индекса доверия потребителей в Еврозоне за август.

Акции «Новороссийского морского торгового порта» растут на 5,39% после включения акций в индекс FTSE Small Cap. Наряду с НМТП в индекс были включены акции Самолета, Банка Санкт-Петербург, МРСК ЦП и Черкизово. Изменения вступят после закрытия торгов 17 сентября.

Бенефициарами торгов стали также нефтегазовые компании. Среди них: «Сургутнефтегаз» (+1,56%), «Роснефть» (+1,42%), «Татнефть» (+1,37%), также «ЛУКОЙЛ» (+1,25%).

Следуя за ростом фьючерсов на алюминий, которые подрастают на 1,16%, одним из лидеров торгов сегодня становятся акции «РУСАЛа». Они подрастают на 2,93%.

Больше остальных сегодня продают акции «Мечела» а. п. (−2,72%), «Распадской» (−1,3%), «Ростелекома» а. п. (−1,16%) и «Полиметалла» (−0,76%).