Индекс S&P500 в прошлый понедельник вышел на новый исторический максимум 4480 пунктов (удвоившись с минимума марта 2020 г.), после чего скорректировался на фоне слабых макроэкономических данных. Отстающую динамику показали акции компаний малой капитализации. Так, индекс Russell 2000 скорректировался на 2,5%, таким образом показав 10-ное снижение с мартовских максимумов.

В разрезе секторов наибольшее снижение наблюдалось в акциях компаний нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть. В лидерах роста находились акции здравоохранения ввиду привлекательности оценок сектора.

По итогам июля розничные продажи в США снизились на 1% м/м. В частности, снижение наблюдалось в продажах автомобилей (-3,9% м/м), одежды (-2,6% м/м). При этом положительная динамика наблюдалась в продажах ресторанов (+1,7% м/м) и продажах на автозаправочных станциях (+2,4% м/м). В целом текущие данные по розничным продажам указывают на восстановление сектора услуг, учитывая повышение уровня мобильности населения.

Сворачивание объемов покупок активов – консенсус среди членов ФРС. Согласно протоколу июльского заседания, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС отмечают необходимость сокращения объемов покупок активов. При этом члены ФРС не пришли к консенсусу касательно даты начала и темпов снижения монетарного стимулирования. Так, некоторые члены ФРС отметили, что экономические условия для сокращения покупок будут достигнуты «относительно скоро» (сентябрьское заседание ФРС), в то время как другие члены ФРС отметили, что условия не будут достигнуты до начала следующего года.

Если исключить некоторые заявления, то на наш взгляд, комитет в отсутствии дополнительных шоков в экономике будет готов объявить о сокращении покупок на ноябрьском либо декабрьском заседаниях. Члены ФРС также подтвердили свое намерение завершить покупку активов до повышения процентных ставок. Что касается экономики, то комитет по-прежнему считает, что текущий всплеск инфляции является временным и связан с нарушением цепочек поставок, низкой базой прошлого года в отдельных категориях товаров и услуг.

Между тем, дефицит чипов сохраняется. Акции автопроизводителей на минувшей неделе находились под давлением на фоне проблем с поставками электроники. Так, Toyota заявила о сокращении поставок автомобилей на 40% в сентябре на фоне дефицита полупроводников. По оценкам IHS Market, объем производства автомобилей сократится на 7,1 млн штук в этом году на фоне проблем с поставками чипов.

Доходность 10-летних трежерис снизилась на 2 б.п. до 1,26% на фоне продолжения распространения дельта штамма коронавируса по миру, чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $180 млрд могут оказать небольшое давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю осталась без изменений на уровне 2,22%, спрэд расширился до уровня 0,97%.

В течение предстоящей недели (с 26 по 28 августа) пройдет ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул в рамках которого представители центральных банков и экономисты обсудят вопросы мировой экономики и методов монетарного стимулирования. Несмотря на то что перед сентябрьским заседанием ФРС не ожидается существенных заявлений относительно монетарной политики, инвесторы будут отслеживать заявления главы ФРС Дж. Пауэлла в поисках индикаторов сроков и объемов сокращения покупок активов.

Среди важных макроэкономических данных можно отметить публикацию данных по продажам на вторичном и первичном рынках жилья, предварительную оценку роста ВВП в США за 2 квартал, а также данные по индексу потребительской инфляции (Core PCE).

Сезон отчетностей продолжается, на этой неделе предоставят квартальные результаты Palo Alto Networks, Nordstrom, Salesforce, Workday.