Applied Materials сохраняет сильный потенциал для улучшения показателей
У бизнеса Applied Materials остаются сильные драйверы роста, ее результаты превосходят консенсус аналитиков. Менеджмент компании дает оптимистичный прогноз на текущий квартал.
Выручка Applied Materials за апрель-июнь выросла на 41% г/г, что оказалось на 4,3% лучше консенсус-прогноза и на 6% выше первоначальной цели менеджмента. Разводненная non-GAAP EPS повысилась на 79%, на 7,3% превысив среднерыночные ожидания и на 13% превзойдя прогнозы менеджмента.
Выручка в сегменте решений для производства полупроводников увеличилась на 53% г/г, замедлившись лишь на 2% по сравнению с темпами прошлого квартала. Основной спрос был предъявлен на вычислительные решения (CPU, SoC, GPU) и полупроводники сегмента ICAPS (ожидается удвоение выручки от данного направления). СЕО Applied Materials отметил существенное сокращение запасов, что отражает дефицит предложения. В числе подсегментов, которые демонстрируют опережающую динамику продаж, выделяются EPI (эпитаксия), Thermal (термическая обработка), CMP (полировка), Implant (ионная имплантация). Доходы от этих направлений в отчетном периоде увеличились на 70%, 70%, 60% и 50% соответственно.
Рост продаж в сегменте услуг по итогам квартала составил 24% против 18% с января по март. В целом Applied Materials продолжает фокусироваться на расширении доли возобновляемой выручки и предложения интегрированных решений. Важным моментом в части роста возобновляемой выручки считаем усиление спроса на платформу AIx, в частности на продукт AppliedPRO. До 2024 года компания планирует нарастить выручку на 20% на единицу обслуживаемого оборудования. Также нужно отметить высокую лояльность клиентов: доля возобновленных договоров по итогам квартала составила 90%. Продажи в сегменте дисплеев увеличились на 1% г/г после 3% за январь-март.
Операционная non-GAAP маржа выросла на 6,3 п.п., до 32,7%, на фоне повышения валовой маржи на 3 п.п. и положительного эффекта операционного рычага в результате значительного увеличения выручки.
По итогам третьего квартала менеджмент рассчитывает на рост выручки на 35% г/г при повышении non-GAAP EPS на 55%. Среди краткосрочных позитивных драйверов менеджмент отметил увеличение доходов от подсегмента оборудования для диагностики и контроля. В 2022 году компания прогнозирует положительную динамику продаж, хотя конкретных ориентиров пока не обозначает. СЕО Applied Materials подчеркнул сохранение сильного устойчивого спроса. В числе важных среднесрочных драйверов роста глава компании называл повышение спроса на полупроводники для реализации решений на базе ИИ, а среди долгосрочных — увеличение потребления полупроводников в Китае и Индии.
Мы положительно оцениваем квартальные результаты Applied Materials: компания сохраняет сильный потенциал для дальнейшего улучшения показателей, продолжает превышать прогнозы аналитиков, развивает новые смежные решения (платформа AIx). На наш взгляд, эмитент сохранит лидерские позиции по ключевым направлениям бизнеса в среднесрочной перспективе. В то же время предполагаем значительное ослабление позитивных импульсов в следующем году.
Целевую цену по акции Applied Materials повышаем до $137,2. Рекомендация — «держать».
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