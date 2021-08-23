В преддверии Джексон-Хоул рубль стабилен
По итогам прошлой недели курс рубля закрепился вблизи отметки 74 руб./долл. (-1% за неделю) на фоне коррекции цен на нефть (она просела более чем на 7%, обновив уровни конца мая этого года). При этом рубль остается стабильнее других валют развивающихся рынков, которые сильно отреагировали на публикацию протокола июльского заседания ФРС в прошлую среду (18 августа).
Из документа видно, что американский регулятор не оставляет планов по более раннему сворачиванию программы выкупа активов. Хотя ряд членов FOMC и сохраняет осторожность, сомневаясь в устойчивости восстановительного тренда экономики и отмечая неопределенность в отношении пандемии, все больше и больше факторов, например, сохранение сильных цифр по рынку труда в США по итогам июня, говорит в пользу сокращения программы.
Добавить больше ясности в планы американского регулятора может выступление Дж. Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул в эту пятницу. «Поворотных» комментариев от главы ФРС ждать вряд ли стоит, впрочем, сокращение программы может вполне быть анонсировано и до конца года – например, уже на сентябрьском заседании FOMC. Более раннее начало ужесточения политики может усилить «бегство в качество» и стать для рубля фактором для дополнительного ослабления (хотя его чувствительность к глобальным событиям в последние месяцы снизилась в сравнении с динамикой многих других валют развивающихся стран).
В то же время, существенную поддержку рублю, на наш взгляд, оказывает сильный профицит счета текущих операций (благодаря высоким мировым ценам на сырье и зажатому импорту услуг даже при активном восстановлении импорта товаров) наряду с умеренным вывозом капитала частным сектором. Мы полагаем, что баланс факторов текущего счета, скорее всего, сохранится до конца года, что позволит рублю закончить год вблизи отметки 72,5 руб./долл. в отсутствие существенно негативной санкционной риторики.
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