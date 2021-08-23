Акции Аэрофлота могут быть интересны краткосрочным "быкам"
В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Мечела (+13,08%), бумаги НМТП (+6,50%) и котировки Аэрофлота (+2,23%). В лидерах снижения пребывали привилегированные акции Ростелекома (-0,92%), бумаги НЛМК (-0,90%) и гдр Mail.ru Group (-0,76%).
Акции Мечела в понедельник подскочили без видимых фундаментальных причин.
Бумаги Аэрофлота же поддерживали сообщения об увеличении общего объема перевозок компании в июле на 83,3% г/г, до 5,2 млн пассажиров, что, однако, на 16,3% ниже показателя 2019 года.
С технической точки зрения котировки Аэрофлота в начале недели пытаются вернуться к недавнему максимуму, в район 69,50 руб, при усилении восходящего тренда по ADX. Внушительных перспектив роста бумаги до преодоления долгосрочного сопротивления 75,50 руб не обещают, но краткосрочно при закреплении выше 69,50 руб могут продолжить отскок к 72 руб, а далее – к июньскому пику 74,60 руб. Показания дневного графика в целом не исключают позитивного для покупателей сценария. Негативный сигнал поступит при возвращении ниже поддержки 67 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210823/834512219.html