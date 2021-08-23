В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Мечела (+13,08%), бумаги НМТП (+6,50%) и котировки Аэрофлота (+2,23%). В лидерах снижения пребывали привилегированные акции Ростелекома (-0,92%), бумаги НЛМК (-0,90%) и гдр Mail.ru Group (-0,76%).

Акции Мечела в понедельник подскочили без видимых фундаментальных причин.

Бумаги Аэрофлота же поддерживали сообщения об увеличении общего объема перевозок компании в июле на 83,3% г/г, до 5,2 млн пассажиров, что, однако, на 16,3% ниже показателя 2019 года.

С технической точки зрения котировки Аэрофлота в начале недели пытаются вернуться к недавнему максимуму, в район 69,50 руб, при усилении восходящего тренда по ADX. Внушительных перспектив роста бумаги до преодоления долгосрочного сопротивления 75,50 руб не обещают, но краткосрочно при закреплении выше 69,50 руб могут продолжить отскок к 72 руб, а далее – к июньскому пику 74,60 руб. Показания дневного графика в целом не исключают позитивного для покупателей сценария. Негативный сигнал поступит при возвращении ниже поддержки 67 руб.



