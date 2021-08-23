Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время активно повышался вслед за нефтью. Хотя она продолжила уверенный рост, российская валюта после кратковременного восходящего импульса растеряла значительную часть сегодняшних достижений.

Оптимизм на рынки вернулся еще в пятницу благодаря заявлению одного из самых ярых среди чиновников ФРС сторонников скорого начала ужесточения денежно-кредитной политики — главы ФРБ Далласа Роберта Каплана. Он отметил, что ухудшение ситуации с пандемией способно негативно повлиять на экономические прогнозы, изменив его взгляды на темпы сворачивания монетарных стимулов. Ранее сверхмягкие денежно-кредитные условия послужили главным драйвером ралли мировых рынков.

Развивающиеся валюты с открытия укрепляются благодаря возвращению спроса на глобальные рисковые активы, что вызвало снижение доллара. Правда, утром он умеренно отскочил, вызвав существенную просадку сектора, но затем большинство представителей вернулось к росту.

Российский долговой рынок вновь демонстрирует неспособность развить восходящее движение. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но затем нивелировал этот импульс, опустившись в небольшой минус.

Рубль не спешит развивать успех, несмотря на ускорение роста нефти и сохранение оптимистичных настроений на мировых рынках. Вероятно, многие инвесторы скептически относятся к текущей волне роста, так как сохраняется неопределенность с пандемией и дальнейшей динамикой инфляции в крупнейших экономиках, ставящей под сомнение сохранение сверхмягких денежно-кредитных условий.

Нефть активно восстанавливается

Нефтяные цены с открытия устремились вверх, демонстрируя устойчивую восходящую динамику. В результате были отыграны большие потери пятницы. В данный момент котировки Brent торгуются вблизи отметки $67,3, прибавляя 4%.

Поддержку нефти оказывает общее улучшение ситуации на мировых рынках, а также снижение доллара, которое способствует росту и других сырьевых товаров. Кроме того, участники нефтяного рынка надеются, что на фоне усиления пандемии ОПЕК+ пересмотрит планы ежемесячного увеличения добычи в рамках нового соглашения, достигнутого в июле.

Доллар развернулся вниз

В начале дня американская валюта пыталась развить восходящее движение, но вскоре устремилась вниз. Утром индекс доллара (DXY) скорректировался, но на старте европейской сессии вновь просел. Сейчас DXY теряет 0,3% около значения 93,2 п.

В понедельник глобальные инвесторы будут оценивать данные по индексам деловой активности и сфере услуг США, выходящие в 16:45 МСК. Более слабы показатели способны усилить надежды на то, что ФРС не будет торопиться с ужесточением монетарной политики. На этом фоне рынки могут ускорить рост, а доллар ощутимо подешеветь.

Вслед за негативным стартом европейская валют быстро перешла к активному укреплению, испытав несколько существенных просадок после нашего открытия. Сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,3% около отметки 1,173.

Техническая картина

Пара USD/RUB не смогла дойти до сильного сопротивления 74,8 руб., и даже не закрепилась над пробитыми недавно техническими препятствиями 74,14 и 74,28 руб. Тем не менее доллар сформировал среднесрочный восходящий канал, и до закрытия часовой свечки под его нижней границей более вероятно, что мы увидим по крайней мере еще одну атаку на месячный максимум 74,6 руб.