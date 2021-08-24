Акции США в понедельник выросли, так как кампания по иммунизации населения от Covid-19 была поддержана регулирующими органами США, полностью одобрившими вакцину Pfizer (+2.5%) и BioNTech SE (+9.6%). Инвесторы также ожидают сигналов о «мягком сокращении» ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул.

S&P 500 закрылся повышением на +0.9%, достигнув нового внутридневного исторического максимума. Семь из 11 основных отраслевых групп выросли, причем в лидерах роста были Energy (+3.8%) на фоне резкого роста цен на нефть и Consumer Discretionary (+1.3%), в то время как защитные Utilities упали на —1.3%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на +1.9%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 на +1.5%, закрывшись на новом историческом максимуме.

Инвесторы с нетерпением ждут встречи в Джексон Хоул на этой неделе, на которой председатель ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, расскажет о том, как именно ФРС планирует сокращать программу скупки активов. Встреча должна дать больше ясности относительно сроков, и, учитывая рост числа случаев заболевания Covid, инвесторы с оптимизмом смотрят на «мягкое сокращение», — написал Адам Крисафулли, основатель Vital Knowledge.

Даже с учетом того, что на этой неделе на рынках будет доминировать тема Джексон-Хоул, инвесторы будут продолжать следить за заголовками новостей о Covid, поскольку дельта-штамм вызывает опасения по поводу экономического замедления. Министр труда США Марти Уолш опасается, что быстрое распространение дельты может ослабить ожидания быстрого восстановления рынка труда.

Все дело в сокращении (‘tapering’). Так говорят Грег Флеминг из Rockefeller Capital и Майкл Дарда из MKM, оба из которых считают, что ФРС начнет сворачивать программу скупки активов уже в этом году. Джером Пауэлл «намекнет» на «принятие мер осенью во время своего выступления в Джексон-Хоул в пятницу, но при этом попытается «не вызвать большого шума», — сказал Дарда в интервью телеканалу Bloomberg TV. «Учитывая сопутствующие риски, они практически готовы начать», — сказал Флеминг.

DiDi приостановила планы по экспансии в Великобританию и континентальную Европу как минимум на 12 месяцев из-за опасений по поводу конфиденциальности данных пассажиров, сообщает Telegraph. Компания сообщила сотрудникам, работающим над проектами, что они могут потерять работу. DiDi хочет избежать вопросов насчет конфиденциальности, которые привели к расследованиям в отношении TikTok, сообщает газета. Британские и европейские законы о безопасности данных строги, но Пекин хочет, чтобы информация его компаний хранилась в Китае, где официальные лица могут легко получить к ней доступ.



