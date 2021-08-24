Новая волна коронавируса поддержала финансовые рынки
Сейчас все внимание инвесторов приковано к симпозиуму в Джексон-Хоуле, где от главы ФРС ждут объявления сроков начала сворачивания программы выкупа активов с рынка. Но неожиданно мероприятие решили провести в онлайн формате из-за роста заболеваемости в мире в последнее время.
Таким образом, можно ждать, что коронавирусная угроза будет учтена в решении ФРС и сворачивание программы будет отложено на какое-то время.
Вчера эти ожидания вылились в ослабление курса доллара на мировом рынке, что способствовало росту как фондовых, так и товарных рынков.
Как мы и прогнозировали, Индекс Мосбиржи продемонстрировал мощный отскок, прибавив за основную торговую сессию 1,3%. Рост прошел практически по всем «голубым фишкам», вот только объемы торгов были очень скромные, что говорит о том, что пока подъем идет за счет денег спекулянтов, а не инвесторов, и не несет характер зарождающегося краткосрочного тренда.
Сегодня перед нашим открытием внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, промышленные и драгоценные металлы показывают разнонаправленную динамику, правда, почти на полпроцента подрастает нефть.
Поэтому ждем нейтрального открытия торгов, может быть с небольшим ростом «по инерции». Но если внешний фон не начнет улучшаться, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль будет нарастать.
Пока однозначно можно рекомендовать оставлять в портфелях «Газпром», а также «Мечел» и «Русал». Последние вчера были в лидерах по приросту капитализации из-за того, что, соответственно, в мире цены на коксующийся уголь обновили исторический рекорд, а стоимость алюминия в рублях также обновила максимум. Скорее всего, рост этих активов продолжится.
А вот нефть после вчерашнего мощного отскока на 5,5% далеко вверх уйти не сможет. Первым сопротивлением выступает отметка 70 долларов, а потом 72 доллара за баррель. Но с большой вероятностью можно ожидать до конца недели колебаний вокруг 67 долларов.
В общем празднике не участвовал рубль, который несмотря на рост нефти и ослаблении Индекса доллара подешевел к «американцу» на 0,45%. Сегодня с утра рубль крепчает, но сильно подрасти ему не удастся. В ближайшие дни ждем торгов по паре доллар-рубль вокруг отметки 74
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