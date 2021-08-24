Торговая неделя на мировых фондовых площадках началась с уверенного подъема. Росли как западные индексы акций, так и большинство сырьевых товаров. Российский рынок также не отставал и отыграл часть понесенных в конце прошлой недели потерь.

При этом в глаза бросается факт крайне низких оборотов. Объемы торгов в акциях индекса Мосбиржи составили всего 59,6 млрд руб. То есть говорить о каких-то существенных притоках капитала не приходится. В этом плане вчерашнее отставание акций Московской биржи от общерыночной динамики выглядит закономерным.

В лидерах роста — нефтегазовый сектор (+1,8%). Подобная динамика обеспечена резким отскоком цен на нефть. Фьючерсы Brent после семидневного снижения и тестирования области поддержки $64,5–66 в понедельник сумели подскочить на 5,5%. Общим фактором поддержки для commodities стало локальное ослабление индекса доллара, а также стабилизация темпов распространения COVID-19.

В данный момент нет ожиданий полного восстановления Brent к прежним максимумам около $75–78. Ближайшие препятствия в рамках начавшегося отскока уже рядом: это уровни $69,8–70 и $71,2–72.

Значительная часть рисков для нефтяного рынка идет со стороны США. Рост буровой активности и пусть медленное, но все-таки восстановление добычи в стране, в перспективе нескольких кварталов способны вернуть рынок в состояние перепроизводства.

Из отраслевых новостей можно отметить вчерашнее сообщение EIA о продаже дополнительных объемов из стратегических резервов (SPR). Речь идет о 20 млн баррелей, которые планируется реализовать на аукционе до середины сентября. Это незначительная величина для мирового рынка, но оптимизма это не добавляет, учитывая, что предстоит максимальная разовая продажа SPR за последние годы. Всего в стратегических резервах США, которые начали формировать с 1975 г., сейчас находится 621 млн баррелей.

На рынке акций США тем временем можно говорить уже о седьмой выкупленной просадке в этом году. В понедельник индекс S&P 500 отыграл все недавние потери и в 60 раз в этом году переписал исторические максимумы. Тренд остается в силе.

Вряд ли мы увидим какое-то мощное ускорение роста в ближайшие дни. А вот повторные попытки начать коррекцию в ближайшие недели вполне возможны. По S&P 500 теперь стоит внимательно следить за областью 4365–4390 п. В случае пробоя этих рубежей обычный откат может перерасти в полноценную распродажу. При таком сценарии будет нарушена привычная тенденция, когда каждый новый локальный минимум оказывается выше предыдущего.

Позитивный внешний фон позволил индексу Мосбиржи вернуться к уровню 3900 п. Продолжительный восходящий тренд по-прежнему не теряет актуальность. Его нижняя граница и в то же время область поддержки сегодня проходит в районе 3765–3790 п. Следующие среднесрочные цели наверху — на 4000 п.

Краткосрочный взгляд по российскому рынку акций преимущественно нейтральный. Учитывая внешний фон, в лидерах сегодня вновь могут оказаться представители нефтегазового сектора. Позитивные ожидания на горизонте года сохраняются по Газпрому, Роснефти, Лукойлу. В банковском секторе можно выделить ВТБ.