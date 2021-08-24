ЦБ поднимет ставку до 7%
Давление на длинные ОФЗ вчера сохранилось – доходность 10-летних госбумаг в понедельник выросла на 2 б.п. – до 6,96% годовых, 5-летних – осталась на уровне 6,83% годовых. Отметим, что в целом на рынках сохранялись достаточно позитивные настроения, связанные с отступлением пандемии в КНР. Среди локального долга ЕМ под давлением помимо ОФЗ были бумаги Бразилии, однако ситуация в стране кардинально отличается от России – при инфляции на уровне 9% ЦБ Бразилии повысил ставку только до 5,25%.
Также сегодня традиционно Минфин объявит параметры еженедельного аукциона ОФЗ – предложение новых бумаг с премией к рынку несколько ослабляет спрос на вторичном рынке. Кроме того, в отсутствии погашений выпусков ОФЗ вряд ли удастся повторить рекорд прошлого аукциона, когда было размещено бумаг на 126 млрд. руб.
Не исключаем, что давление на рублевые ОФЗ также может быть связано с сохранением высоких инфляционных ожиданий, поддерживаемых новыми выплатами пенсионерам и военнослужащим (вместе с выплатами в августе на школьников население получит порядка 600 млрд. руб. до конца года).
Мы также ожидаем дальнейшего ужесточения политики ЦБ РФ — наш базовый прогноз предполагает повышение ставки ЦБ до 7% на ближайших заседаниях, что, впрочем, не противоречит нашему позитивному взгляду на длинные ОФЗ: финальное повышение ставки в этом цикле может нейтрально сказаться на госбумагах, после чего инвесторы начнут закладывать в котировки ожидания ослабления ДКП.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210824/834516888.html