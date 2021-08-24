Российские индексы начали неделю в позитивном ключе, отреагировав таким образом на отскок нефтяных котировок и рост основных мировых рынков. Цена Brent вчера поднялась выше 67 долл./барр., хотя еще в пятницу тестировала уровень 65 долл./барр. Оживлению нефтяного рынка способствовали новости из Китая, где за воскресенье не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Также роль сыграло ослабление доллара США к основным валютам. По итогам торгов индекс РТС подскочил на 1,6%, а индекс Мосбиржи поднялся на 1,3%.

На внешних фондовых рынках вчера продолжился умеренный рост, начавшийся еще в пятницу. Инвесторы ждут выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла и его коллег на симпозиуме в Джексон-Хоул. Судя по заявлениям отдельных представителей Федрезерва, они готовы смягчить свою позицию и не спешить с сокращением мер поддержки в случае негативного влияния новой волны пандемии на экономику. На некоторое ухудшение перспектив дальнейшего роста экономической активности могут указывать опубликованные вчера предварительные оценки индексов PMI за август.

Хотя все индикаторы по-прежнему существенно превышают пороговые 50 пунктов, оценка европейского индекса обрабатывающей промышленности составила 61,5, что на 0,5 пункта хуже прогноза и на 1,3 пункта ниже показателя июля. Сервисный индекс тем не менее оказался на 0,2 пункта лучше, чем прогнозировалось, и на 0,1 хуже июльского показателя.

В США оценка индекса обрабатывающей промышленности составила 61,2 пункта, что на 0,8 пункта хуже ожиданий и на 2,2 – показателя прошлого месяца. Оценка американского сервисного индекса упала с 59,9 в июле до 55,2, это на 4 пункта хуже прогноза. По итогам вчерашнего дня фондовый индекс Euro Stoxx 50 прирос на 0,7%, индекс S&P 500 поднялся почти на 0,9%, а Nasdaq подскочил на 1,6%.

Азиатские рынки сегодня, как и в понедельник, торгуются в плюсе, на фоне заявления главы китайского центробанка об усилении кредитной поддержки реальной экономики. Фьючерсы на основные американские и европейские индексы также идут вверх, чему, в частности, способствует решение FDA о полном одобрении вакцины против COVID-19 компании Pfizer/BioNTech. Нефтяные цены остаются вблизи вчерашних максимумов.

Российский рынок сегодня продолжит расти.