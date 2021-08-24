Цены на нефть в понедельник подскочили на 5,5%, движимые совокупностью факторов, в числе которых ослабление доллара США, отскок после 7 дней снижения и авария на мексиканской добывающей платформе.

После семи дней непрерывного снижения отскок по ценам на нефть был ожидаемым, но столь сильная динамика реализовалась за счет дополнительной поддержки. В понедельник инвесторы переоценивали риски, связанные с возможным сворачиванием программы QE в США. Мировые фондовые рынки растут, аналогичные тренды наблюдаются по широкому классу commodities.

Индекс доллара США скорректировался на 0,5%, растеряв значительную часть приобретений конца прошлой недели. Ослабление доллара делает нефть дешевле для держателей других валют и позитивно влияет на котировки.

Важным фактором поддержки также стали сообщения о пожаре на мексиканской морской добывающей платформе, из-за которого была остановлена добыча 444 тыс. б/с. Пока нет информации о том, в какие сроки мексиканская компания Pemex сможет справиться с последствиями и восстановить добычу. Выпадающий объем составляет около 0,4–0,5% от мирового производства. Позитивный эффект для котировок может оказаться краткосрочным.

Фьючерсы на Brent в понедельник закрылись выше $68, а сегодня с утра поднимаются выше $69 за баррель. После столь сильного отскока логичным развитием будет коррекция с ретестом зеркального уровня $67,5 за баррель. Если котировки останутся выше, то вероятность продолжения роста к $70 повысится. Однако с учетом краткосрочности падения мексиканской добычи и существующих рисков со стороны COVID-19 справедливый ценовой диапазон может оказаться ниже текущих уровней.

Среди других новостей стоит отметить сообщение EIA о продаже 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR). Торги пройдут с 31 августа по 13 сентября. Предлагаемый к продаже объем достаточно велик: если разделить его на число дней, оставшихся до конца года, то выйдет около 155 тыс. б/с — на эту величину снизится ожидаемый в этом периоде дефицит. Этот фактор может оказать дополнительное давление на нефтяные цены и не позволить продолжить восстановление.

Сегодня поздно вечером предварительные данные по запасам нефти в США представит API, а завтра в 17:30 официальную статистику опубликует EIA. По опросам Reuters, запасы нефти и бензина на прошлой неделе могли упасть на 2,4 и 1,7 млн баррелей, соответственно, в то время как запасы дистиллятов могли прибавить 0,8 млн.