Сектор российских еврооблигаций: без перемен. Ни в суверенном, ни в корпоративном сегментах в понедельник ничего примечательного не происходило. 5-летняя CDS (85 б. п.) остается у минимумов этого года.

Сектор ОФЗ: цены упали на 5 б. п. Вслед за инвалютным рынком некоторое успокоение пришло и на рынок ОФЗ. Отметим объявленный в пятницу второй пакет так называемых «химических» санкций со стороны США, который оказался довольно мягким. В частности, санкции будут включать ограничения на импорт определенных типов российского огнестрельного оружия и боеприпасов. Также они затронут экспорт определенной ядерной и ракетной продукции и технологий. Таким образом, санкции, которые вступят в силу 7 сентября, не затрагивают каким-либо образом долговой рынок. Судя по отсутствию реакции, рынок и не сомневался в подобном исходе, хотя, по нашему мнению, полной уверенности в этом все же не было.



