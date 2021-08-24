Предстоящие налоговые платежи могут усугубить дисбалансы
Предстоящая налоговая неделя — непростая задача для сегмента краткосрочного фондирования. Автономные факторы ликвидности в ходе прошлой недели имели преимущественно положительное влияние на остатки свободных средств у банков. Даже наименее однородные потоки на стороне бюджета показали приток по совокупности факторов — погашение выпуска ОФЗ обеспечило приток сверх активных заимствований Минфина (0.18 трлн на нетто основе) и перевесило чистое погашение срочных инструментов депо и репо в пользу Минфина (-0.15 трлн руб. на нетто основе).
Тем не менее, уже в прошлый вторник ставка Ruonia о/н выходила за пределы ключевой ставки (6.70% 17 августа), стабилизировавшись в диапазоне 6.46-6.48% в конце недели. Это обстоятельство потребовало мобилизации «скрытых» ресурсов — объем предложения депозитов на аукционе Банка Росси сократился на 0.2 трлн руб. (до 0.9 трлн руб.), а спрос на инструменты рефинансирования повысился на 0.2 трлн руб. (до 0.4 трлн руб. под залог кредитов).
Предстоящие налоговые платежи (25 и 30 августа) могут усугубить дисбалансы, поэтому сегодняшний недельный депозитный аукцион Банка России будет весьма показательным с точки зрения комфорта банков в складывающихся условиях. Снижение предложения средств, а также дополнительный спрос на рефинансирование в Банке России — будет сигнализировать ухудшение ситуации (или ожиданий относительно ожидаемых притоков средств). До конца недели ситуацию удастся частично выровнять благодаря объявленным депозитам Минфина на 25 и 26 августа — на 7 (400 млрд руб.) и 14 (500 млрд руб.) дней. Однако, заявленный чистый приток средств по срочным инструментам от Минфина в размере 0.5 трлн руб. может оказаться недостаточным для компенсации налоговых выплат в объеме 0.9-1.1 трлн руб., поэтому не исключаем системного роста ставок фондирования сверх ключевой ставки и последующей необходимости увеличения объемом краткосрочных (о/н) репо от Минфина.
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