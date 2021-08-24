Закрытие Google Health не скажется на капитализации корпорации
Пока информация о закрытии Google Health, подразделения Alphabet, занимающегося разработкой технологий для здравоохранения, официально не подтверждена. Данные из обнародованного Business Insider внутреннего корпоративного письма свидетельствуют о планах корпорации перераспределить эти функции между своими подразделениями.
Структурные изменения, возможно, связаны с переводом существенной части сотрудников Google Health в приобретенную компанию Fitbit, разрабатывающую носимые устройства для фитнеса и здоровья. В результате этого перевода в подразделении, изначально ориентированном на медтехнологии, осталось менее 500 сотрудников.
Реструктуризация не отменяет актуальности для Alphabet задач, которыми в настоящее время занимается Google Health. Это направление, в частности, работает над внедрением технологий искусственного интеллекта в работу врачей и методикой автоматического определения симптомов диабета, занимается сбором данных о состоянии здоровья человека для предварительной постановки диагноза.
Считаем, что в случае ликвидации Google Health его функции будут перераспределены между другими подразделениями компании. Если Alphabet сделает этот шаг, на эффективности работы Google Health он не скажется. Соответственно, влияние этого события на общую капитализацию корпорации будет минимальным.
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