Ставка Ruonia подошла вплотную к уровню ключевой ставки
Ставки держатся на повышенном уровне с начала периода усреднения, возможно, это отражает недоверие банков к ЦБ. В течение прошлого периода усреднения регулятор допустил ряд ошибок, которые привели к резким колебаниям ставок на межбанковском рынке. В дополнение сейчас и действия Казначейства слабо предсказуемы: запас временно не используемых бюджетных средств на счетах Казначейства сейчас большой, но ведомство далеко не полностью размещает эти средства на счетах банков, так что его действия сейчас вовсе не нейтральны с точки зрения ликвидности. Более того, местами нам видится хаотичность в выставлении лимитов по операциям, в первую очередь это относится к лимитам на аукционах репо овернайт.
В нормальной ситуации лимиты растут сразу после поступлений по налогам, а потом плавно снижаются. Сейчас же подобная динамика не прослеживается, лимиты изменяются в довольно широком диапазоне, независимо от поступлений в бюджет. Все это заставляет банки проявлять дополнительную осторожность, не рассчитывая на поддержку извне. При этом уровень корсчетов с начала периода усреднения держится в среднем чуть выше отметки 3,5 трлн руб., это сравнительно немного, но позволило создать запас ликвидности на корсчетах, который мы оцениваем примерно в 670–690 млрд руб. Пока мы не ждем снижения ставок на межбанковском рынке, впереди еще основные налоговые платежи, и только после них можно рассчитывать на то, что банки будут сокращать средства на корсчетах и увеличат предложение на межбанковском рынке, что потенциально должно привести к снижению ставок.
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