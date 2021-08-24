На вторичном рынке ОФЗ активность вчера была относительно невысокой, объем торгов на биржевом рынке едва перевалил за 15 млрд руб. Цены на нефть, которые активно двигались вверх, значимой поддержки не оказали. Доходности изменились в основном на среднем и дальнем участках суверенной кривой, по ряду выпусков – на 5–6 б.п. в большую сторону. На коротком же участке доходность преимущественно снижалась. В результате наклон суверенной кривой продолжил расти: на участке 5–2 года спред расширился до 8 б.п. с 5 б.п. на закрытие рынка в пятницу, на участке 10–2 года – до 22 б.п. с 18 б.п. соответственно. Несмотря на подобную динамику (снижение доходности на коротком участке и рост на среднем и длинном), мы полагаем, что на завтрашних аукционах Минфин снова воздержится от предложения самого короткого из зарегистрированных выпусков – ОФЗ 25085 с погашением в 2025 г. Из пяти выпусков, зарегистрированных после середины июня, пока не предлагался только он один. Ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики являются основным препятствием для начала его размещения. Формально вчерашняя динамика впервые с момента регистрации этого выпуска складывалась для него в целом благоприятно, тем не менее шансы на то, что он будет предложен инвесторам, на наш взгляд, по-прежнему невысоки, для относительно успешного начального размещения нужна и большая стабильность на рынке, и более высокая торговая активность. С нашей точки зрения, Минфин предложит инвесторам уже не раз испытанную композицию бумаг: ОФЗ 26237 с погашением в 2029 г. и ОФЗ 26240 с погашением в 2036 г. Если же ведомство все-таки решится впервые выйти на аукцион с ОФЗ 25085, то этот выпуск будет предложен вместо ОФЗ 26240.