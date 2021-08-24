Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы быстро перешли к активному снижению, опустившись в минус. В то же время глобальные площадки лишь немного просели, а нефть не прекращала подъем.

Мировые фондовые индикаторы сегодня продолжили развивать мощное восходящее движение предыдущей сессии, совершив рывок вверх перед стартом российской сессии, но вскоре сдали позиции в рамках коррекции. Нефтяные цены также сохранили позитивную тенденцию.

Импульс роста был вызван превысившими ожидания данными по ВВП Германии за II кв. Правда, многие не верят в продолжение ралли биржевых активов, воспринимая последнюю волну роста в качестве коррекции, что периодически вызывает ценовые просадки. Однако большинство инвесторов сохраняет оптимизм, надеясь на продление монетарных стимулов ФРС, или очень медленное сворачивание этих программ.

Российский рынок вошел в область незакрытого гэпа, образовавшегося на старте прошлого четверга. У индекса Мосбиржи это диапазон 3883–3912 п. у индекса РТС — 1652–1673 п. Сегодня фондовые индикаторы немного не дотянули до верхних границ этих диапазонов, проявив относительную слабость. Поэтому для пробоя данных сопротивлений необходимо усиление восходящей динамики мировых рынков и нефти.

Валютный рынок

Благодаря позитивному внешнему фону рубль с открытия устремился вверх, ускорив рост на старте основной сессии. Затем российская валюта умеренно просела вслед за нефтяными ценами.

После негативного начала дня развивающиеся валюты утром перешли к активному укреплению, реагируя на снижение доллара. Но перед стартом европейской сессии он стал восстанавливаться, вызвав серьезную просадку в секторе, в результате большинство представителей опустилось в минус.

Российский долговой рынок продолжает сдавать позиции. Индекс гособлигаций RGBI вновь не сумел развить восходящий импульс, произошедший на открытии, быстро снизившись, что привело к обновлению недельного минимума.

Рубль пытается развить восходящее движение, но наталкивается на сопротивление покупателей валюты, не верящих в долгосрочность текущей волны роста мировых рынков и нефти. Тем не менее, если они ускорят рост, доллара может проверить на прочность промежуточную поддержку 73,58 руб.