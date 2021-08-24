Рублевые активы чутко реагируют на внешний фон
Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы быстро перешли к активному снижению, опустившись в минус. В то же время глобальные площадки лишь немного просели, а нефть не прекращала подъем.
Мировые фондовые индикаторы сегодня продолжили развивать мощное восходящее движение предыдущей сессии, совершив рывок вверх перед стартом российской сессии, но вскоре сдали позиции в рамках коррекции. Нефтяные цены также сохранили позитивную тенденцию.
Импульс роста был вызван превысившими ожидания данными по ВВП Германии за II кв. Правда, многие не верят в продолжение ралли биржевых активов, воспринимая последнюю волну роста в качестве коррекции, что периодически вызывает ценовые просадки. Однако большинство инвесторов сохраняет оптимизм, надеясь на продление монетарных стимулов ФРС, или очень медленное сворачивание этих программ.
Российский рынок вошел в область незакрытого гэпа, образовавшегося на старте прошлого четверга. У индекса Мосбиржи это диапазон 3883–3912 п. у индекса РТС — 1652–1673 п. Сегодня фондовые индикаторы немного не дотянули до верхних границ этих диапазонов, проявив относительную слабость. Поэтому для пробоя данных сопротивлений необходимо усиление восходящей динамики мировых рынков и нефти.
Валютный рынок
Благодаря позитивному внешнему фону рубль с открытия устремился вверх, ускорив рост на старте основной сессии. Затем российская валюта умеренно просела вслед за нефтяными ценами.
После негативного начала дня развивающиеся валюты утром перешли к активному укреплению, реагируя на снижение доллара. Но перед стартом европейской сессии он стал восстанавливаться, вызвав серьезную просадку в секторе, в результате большинство представителей опустилось в минус.
Российский долговой рынок продолжает сдавать позиции. Индекс гособлигаций RGBI вновь не сумел развить восходящий импульс, произошедший на открытии, быстро снизившись, что привело к обновлению недельного минимума.
Рубль пытается развить восходящее движение, но наталкивается на сопротивление покупателей валюты, не верящих в долгосрочность текущей волны роста мировых рынков и нефти. Тем не менее, если они ускорят рост, доллара может проверить на прочность промежуточную поддержку 73,58 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210824/834519246.html