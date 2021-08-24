Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,25% под влиянием технических факторов, несмотря на рост американского фондового рынка и цен на нефть.

В то же время новостной фон для отечественного рынка заметно улучшился. Goldman Sachs полагает, что нефть перепродана, поэтому цены на нее будут восстанавливаться. Citigroup и консалтинговая компания Energy Aspects не исключают, что соглашение ОПЕК+ не будет пересматриваться в сторону смягчения ограничений в связи с падением цен на нефть.

Возможно, крупные игроки ожидают притока на рынок значительного объема ликвидности в связи тем, что 23 августа МВФ предоставил ряду государств специальные права заимствования на сумму, эквивалентную $650 млрд, в том числе $18 млрд получила Россия.

В лидерах падения индексные бумаги Сбербанка.

Акции Газпрома протестировали сопротивление в 300 руб., но к 12:00 мск снизились на 0,15%, двигаясь вместе с рынком. Напомним, что 19 августа корпорация объявила, что уже в этом году планирует поставить 5,6 млрд кубометров газа через Северный поток-2. Цены на натуральный газ на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) начали восстанавливаться после снижения на 10% в последние несколько дней и достигли $3,93 за млн британских термических единиц против $3,85 накануне.

В лидерах роста ОГК-2. Возможно, рынок запоздало отыгрывает появившуюся в начале августа новость о планах компании завершить ремонтные работы на четвертом энергоблоке Череповецкой ГРЭС до конца сентября. В этом случае ущерб от аварии на этой ГРЭС составит около 4% от прогнозной EBITDA за 2021 год, а справедливая стоимость компании не будет существенно пересмотрена в сторону снижения. Напомним, что с начала лета котировки ОГК-2 упали уже на 15%.

Котировки Банка Санкт-Петербург растут на сообщении о пересмотре индекс-провайдером FTSE структуры Global Equity Index Series, в который добавлены как акции БСП, так и бумаги Самолета, Черкизово, НМТП, МРСК Центра и Приволжья. Изменения в структуре индекса вступят в силу после закрытия торгов 17 сентября. В связи с этим решением пассивный приток средств фондов в бумаги БСП, по оценкам СМИ, составит $6 млн, или 11x среднедневного оборота за месяц. Еще одной причиной роста котировок Банка Санкт-Петербург считаем ожидания повышения маржинальности сектора в целом после начала сворачивания стимулирующих программ ведущими центробанками мира.

На наш взгляд, по итогам дня российский фондовый рынок выйдет в плюс. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3830-3940 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,70-74,50 и 86,50-87,35 соответственно.