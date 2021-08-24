Во вторник, 24 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрируют смешанную динамику, несколько растеряв позитив вчерашней сессии. Тем не менее, внешний фон сохраняется оптимистичным — азиатские фондовые площадки завершили торги в плюсе, европейские индексы не демонстрируют единой динамики, а нефтяные котировки продолжают восхождение.

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию в уверенном плюсе. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,2%, в то время как доходность 10-летних «трежериз» повысилась до 1,262%.

Сегодняшний день не будет насыщенным на макроэкономические данные. Среди статистики стоит отметить окончательную оценку роста экономики Германии, а в США выйдет блок данных по рынку недвижимости, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, а также еженедельные запасы сырой нефти от API. Помимо этого, на сегодня запланировано выступление представителя ЕЦБ Шнабеля.

Что касается корпоративных событий, то в России ожидается публикация финансовых результатов за второй квартал Полюса, а также совет директоров компании даст рекомендации по дивидендным выплатам за первые шесть месяцев 2021 года. В мире свои квартальные отчетности представят Medtronic, Intuit и Pinduoduo.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,26%, до 3873,85 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС продвинулся на 0,02%, до 1650,21 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции «Мечела» (+3,88%), «Магнита» (+1,03%), «Распадской» (+2,33%), «Россетей» (+1,84%) и X5 Retail Group (+1,1%). Заметно подешевели бумаги «Белуги» (−2,01%), «Самолета» (−1,85%), Сбербанка (−1,22%), «НОВАТЭКа» (−1,31%).