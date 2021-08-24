Торговля акциями Petropavlovsk связана с высокой долей неопределенности
В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Мечела (+4,63%) и бумаги Petropavlovsk (+4,58%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные акции Сбербанка (-1,39%) и Башнефти (-1,22%).
Акции Мечела продолжали спекулятивное повышение вчерашнего дня без однозначных фундаментальных причин. В пятницу эмитент опубликует финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО.
Бумаги Petropavlovsk также повышались без конкретных фундаментальных факторов и восстанавливались с исторических минимумов с момента начала торгов на Мосбирже. Публикация финансовой отчетности компании назначена на 1 сентября, среду. На Лондонской бирже котировки Petropavlovsk находятся у минимумов с апреля 2020 года, у психологически важного уровня 20 британских пенсов, что в целом может стать неплохой базой для отскока наверх в случае дальнейшего роста цен на золото или появления новостей, оправдывающих текущее повышение. При закреплении бумаг на Мосбирже выше сопротивления 21 руб можно сделать ставку на развитие коррекционного роста в район 23 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) – на возможную смену тренда указывает и индикатор ADX. В целом, однако, торговля акциями на данный момент связана с достаточно высокой долей неопределенности.
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