Несмотря на не раз высказанные намерения «нормализовать» бюджетную политику, социальные расходы прирастают ранее не озвученными инициативами: недавно Президентом были анонсированы новые единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. для пенсионеров и 15 тыс. руб. для военнослужащих.

Новые единовременные социальные выплаты значительно больше апрельских инициатив. Предполагается, что средства будут распределены уже в сентябре. По нашим оценкам, объем этих выплат может даже превысить стоимость социальных «обещаний» В. Путина, сделанных им в рамках послания Федеральному собранию в апреле этого года. Напомним, что самая затратная инициатива – единовременная выплата на детей от 6 до 18 лет в размере 10 тыс. руб. – оценивается в 200 млрд руб. На другие инициативы (в т.ч. на выплаты беременным женщинам и одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет) потребуется еще порядка 70 млрд руб. в этом году.

При этом на новые единовременные выплаты, по нашим оценкам, придется потратить ~470 млрд руб. (если считать, что численность пенсионеров ~45,6 млн человек, а военных без учета запаса ~1 млн человек). При этом, по оценкам властей, сумма даже может превысить 500 млрд руб. С учетом того, что эти траты предполагается осуществить в сентябре, за два месяца (август-сентябрь) общий объем единовременных социальных вливаний (с учетом выплаты на школьников) может превысить 700 млрд руб.

На данный момент вопрос о том, учитывает ли актуальный план расходов, указанный в бюджетной росписи (23,4 трлн руб.), эти инициативы, остается открытым. Впрочем, судя по всему, учтены еще не все меры – например, годовой план по статье «пенсионное обеспечение» не меняется на протяжении нескольких месяцев, хотя должен был бы вырасти, как вырос план по статье «охрана семьи и детства» (в июне до 1,3 трлн руб., +205 млрд руб.), скорее всего, на фоне реализации апрельских инициатив Президента. Таким образом, видимо, стоит ожидать дополнительного увеличения плана по расходам из-за новых мер. Судя по всему, можно констатировать, что нормализация политики (=сворачивание избыточных стимулирующих мер и переход к жесткой версии бюджетного правила в части определения уровня расходов) будет реализовываться только в следующем году.

Внеплановые расходы могут побудить ЦБ к более жестким действиям. Власти нередко говорили о том, что дополнительные расходы в большей степени обеспечены дополнительными доходами (имея ввиду внеплановые поступления нефтегазовых доходов, доходов от новых сельхозпошлин и пошлин для ненефтегазовых экспортеров сырья, штрафа Норникеля и пр.), что предотвращало сильное нарушение бюджетного правила в части уровня расходов. Однако, при этом, мы полагаем, что новые социальные инициативы все-таки должны привести к расширению дефицита бюджета в этом году (до конца года рост доходов не сможет скомпенсировать расходы на единовременные выплаты). В итоге, при прочих равных, дефицит может приблизиться к уровню в ~1 трлн руб. по итогам года (что, впрочем, все равно меньше заложенного в законе о бюджете уровня в 2,7 трлн руб.). Напомним, что обновленный бюджетный план будет опубликован в конце сентября.

Также отметим, что внеплановые и существенные прямые социальные выплаты в текущих условиях накладывают дополнительные инфляционные риски. Подобные инициативы властей могут побудить ЦБ к более жестким шагам на сентябрьском заседании, и вероятность повышения ставки лишь на 25 б.п. снижается).



