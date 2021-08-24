Благодаря позитивному внешнему фону рубль с открытия устремился вверх, ускорив рост на старте основной сессии. Затем российская валюта умеренно просела вслед за нефтяными ценами.

Мировые фондовые индикаторы сегодня продолжили развивать мощное восходящее движение предыдущей сессии, совершив рывок вверх перед стартом российской сессии, но вскоре сдали позиции в рамках коррекции. Нефтяные цены также сохранили позитивную тенденцию.

Импульс роста был вызван превысившими ожидания данными по ВВП Германии за II кв. Правда, многие не верят в продолжение ралли биржевых активов, воспринимая последнюю волну роста в качестве коррекции, что периодически вызывает ценовые просадки. Однако большинство инвесторов сохраняет оптимизм, надеясь на продление монетарных стимулов ФРС, или хотя бы очень медленное сворачивание этих программ.

После негативного начала дня развивающиеся валюты утром перешли к активному укреплению, реагируя на снижение доллара. Но перед стартом европейской сессии он стал восстанавливаться, вызвав серьезную просадку в секторе, в результате большинство представителей опустилось в минус.

Российский долговой рынок продолжает сдавать позиции. Индекс гособлигаций RGBI вновь не сумел развить восходящий импульс, произошедший на открытии, быстро снизившись, что привело к обновлению недельного минимума.

Рубль пытается усилить позитивную тенденцию, но наталкивается на сопротивление покупателей валюты, не верящих в долгосрочность текущей волны роста мировых рынков и нефти. Тем не менее в середине сессии рублю удалось возобновить укрепление, обновив дневной максимум благодаря очередному импульсу роста нефтяных цен.

Нефть продолжает расти

Нефтяные цены продолжают планомерно возвращать позиции, утраченные с начала августа. После открытия европейских торгов котировки усилили восходящую динамику. Сейчас Brent прибавляет 1,3% вблизи отметки $69,2.

Несмотря на сообщение о продаже Минэнерго США нефти из стратегического резерва нефтяные цены продолжают восстанавливаться. Этому способствует сохранение оптимистичных настроений на мировых рынках и слабость доллара, поддерживающая восходящую динамику сырьевого сектора.

Доллар консолидируется

Американская валюта во вторник совершает разнонаправленные движения, пытаясь развить коррекцию провала, произошедшего вчера. К текущему моменту индекс доллара (DXY) вернулся к дневному минимуму, неся сейчас небольшие потери немного ниже уровня 93 п.

Европейская валюта в первой половине дня умеренно снижалась, но к текущему моменту отыграла почти все сегодняшние потери. Сейчас пара EUR/USD находится в небольшом минусе около значения 1,174.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает опускаться к нижней границе среднесрочного восходящего канала. Если котировки закроют под ним часовой период, скорее всего, будет проверена на прочность поддержка 73,16 руб.