Европейские фондовые площадки во вторник закрылись без единого направления. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся возле 0%, британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,24 %, немецкий DAX прибавил 0,33%, а французский CAC снизился на 0,28%. Что касается данных, то Федеральное статистическое управление Германии сообщило о росте ВВП страны на 1,6% во втором квартале. Эксперты не ожидали пересмотра показателей.

Фондовым индексам США удалось вырасти во вторник после широкого ралли на новостях о том, что регуляторы США полностью одобрили вакцину Pfizer-BioNTech от Covid. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 0,52%, Dow закрылся на 0,09% выше нулевой отметки, а S&P500 вырос на 0,52%.

Китайские акции возглавили рост Nasdaq, так как инвесторы получили больше ясности в отношении перспектив регулирования в Китае и покупают акции компаний, которые в последнее время сильно пострадали. Так JD.com вырос на 14,4%, Tencent Music Entertainment вырос на 12,7%, а Baidu вырос на 8,6%, Alibaba подскочила примерно на 7%. Во вторник днем Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, заявил, что агентство потребует от китайских компаний, торгуемых в США, раскрывать политические и регулятивные риски для инвесторов, что является расширением недавно введенных требований к фирмам, стремящимся к первичному размещению акций. Корпорации могут начать включать расширенную информацию в свои годовые отчеты уже в следующем году.

Акции производителей вакцин снижались во вторник. Pfizer и Biotech оказались более чем на 3% ниже. Moderna упала на 4,1%, а Trillium Therapeutics, которая выросла примерно на 180% в ходе предыдущей сессии на новостях о том, что ее приобретет Pfizer, закрылась во вторник на 0,6% ниже.

Бумаги Best Buy выросли на 8,3% после того, как компания опубликовала лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты. Компания сообщила о прибыли в размере $2,98 на акцию при выручке в $11,85 млрд. Аналитики ожидали прибыли в размере $1,85 при выручке в $11,49 млрд. Сопоставимые продажи также выросли на 19,6%, превысив оценки в 18,1%.

Уже после закрытия основной торговой сессии более чем на 3% упали бумаги Nordstrom несмотря на то, что результаты компании превзошли ожидания как по прибыли, так и выручке.

В среду президент США Джо Байден планирует встретиться с лидерами частного сектора, чтобы обсудить вопрос кибербезопасность страны. Также в среду Германия опубликует индекс текущих условий IFO за август, индекс делового климата IFO. США отчитаются о заказах на товары длительного пользования.

Среда будет насыщенным на отчеты днем: Salesforce.com.Внимание глобальных инвесторов на этой неделе по-прежнему сосредоточено на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул, который состоится практически в четверг, где политики могли бы подробно изложить свои планы по сокращению программы покупки облигаций центрального банка на 120 миллиардов долларов в месяц. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в пятницу.