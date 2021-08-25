Российский рынок акций вчера провел день в боковике, но сумел закрыться небольшим ростом. Несмотря на то, что нефть ушла выше 70 долларов за баррель, очень слабо отторговались нефтяные бумаги, да и в целом желания покупать широким фронтом видно не было.

Сегодня, похоже, мы потеряем и нефтяную поддержку: перед нашим открытием нефть снижается на треть процента и вполне может вернуться под отметку 70 долларов. Американские фьючерсы остались в районе вчерашнего закрытия, промышленные металлы преимущественно дорожают, драгоценные – дешевеют. Таким образом, поводов для роста нашего рынка акций сегодня нет. Ждём нейтрального открытия торгов, а потом возможно сползание Индекса Мосбиржи «под собственной тяжестью».

Среди отдельных бумаг очень интересны «Мечел» и «Русал» из-за роста цен на уголь и алюминий. Но бумаги технически перекуплены, по ним в любое время может пройти небольшая фиксация прибыли.

Конечно же стоит держать «Газпром». После запуска «Северного потока 2» в него могут потянуться крупные стратегические инвесторы.

Агрессивным спекулянтам можно попробовать поискать момент для открытия шортов по «Роснефти». Бумага последнее время выглядит хуже рынка, похоже, в ней поселился крупный продавец.

В целом же ждем спокойных торгов сегодня и завтра. Крупные игроки ждут выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и его слов по поводу сроков сворачивания программы стимулирования американской экономики. До этого вряд ли кто-то рискнет серьезно перетряхивать свой портфель.

Рубль вчера вырос к доллару на 0,7% за счет в основном поддержки от налогового периода. В ближайшие дни пара доллар-рубль не отойдет далеко от отметки 74. Причем моменты укрепления рубля советуем использовать для открытия спекулятивных позиций против него.