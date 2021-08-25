Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от минимумов сессии и завершили день с повышением, оставаясь выше краткосрочных поддержек 3830 пунктов и 1640 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок на данный момент подтверждает нацеленность на развитие краткосрочного роста и возвращение к августовским пикам 3949 и 1695 пунктов соответственно, но в течение дня может скорректироваться ближе к указанным поддержкам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3850-3950 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах почти не изменяет позиций. Пара доллар/рубль отступает от района краткосрочной поддержки 73,55 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого понадобится для дальнейшего снижения. Пара евро/рубль находится у аналогичного технического индикатора 86,60 руб, который сдерживает её от движения к 86 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут немного снизиться, оказавшись под давлением коррекции нефтяных котировок. День в целом отметится публикацией интересных макроэкономических данных в Германии и США, а в России – квартальными отчетностями банка Санкт-Петербург, Детского мира и ТМК. В течение сессии не исключена консолидация фондовых площадок в преддверии важных сигналов от ФРС во второй половине недели. Рынок нефти, в то же время, определяется с дальнейшим направлением как минимум краткосрочного движения, на которое могут повлиять данные Минэнерго США по запасам.



