Цены на нефть по-прежнему основной фактор, влияющий на российский рынок
Вчера рост российского рынка после открытия торгов оказался непродолжительным, индексы быстро отступили и большую часть дня консолидировались. Ближе к закрытию сессии подъем нефтяных котировок и позитивное начало торгов в Америке подтолкнули индекс РТС вверх и вернули в зеленую зону индекс Мосбиржи, в результате первый завершил день на 0,7% в плюсе, а второй прибавил 0,2%. В отсутствие сильных сигналов с внешних площадок основным драйвером для российских активов оставался рост нефтяных котировок. Цена сорта Brent вчера превысила 70 долл./барр. Европейские рынки в ожидании конференции ФРС, которая начнется завтра, в основном провели день в небольшом минусе, индекс Euro Stoxx 50 почти не изменился. Американские индексы тем не менее продолжали расти. Часть инвесторов считает, что ФРС не будет спешить со сворачиванием программы выкупа активов, поскольку увеличивается риск негативного влияния новой волны пандемии на восстановление экономики. Некоторые статданные, опубликованные в последнее время, косвенно подтверждают это. Так, в понедельник в США вышли предварительные индексы PMI, которые оказались хуже ожиданий, а опубликованный вчера индекс Richmong Manufacturing упал с 27 пунктов в июле до 9 в августе, что соответствует уровням лета 2020 г., ожидалось же лишь небольшое его снижение до 24. К закрытию торгов в США индекс S&P 500 прибавил чуть меньше 0,2%, а Nasdaq вырос почти на 0,6%. Сегодня в Азии рынки находятся преимущественно в небольшом минусе, фьючерсы на основные американские и европейские индексы остаются практически без изменений, нефть торгуется вблизи уровней вчерашнего вечера. Российский рынок начнет день умеренным снижением.
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