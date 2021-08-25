Во вторник на мировых рынках сохранился сдержанно оптимистичный настрой. Индекс развитых рынков (MSCI World: +0,3%) вырос на фоне неплохих статистических данных по США, в то время как индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +2,6%) взлетел на фоне всплеска покупок инвесторами китайских технологических компаний, резкого роста цен на энергоносители и снижения численности новых заражений COVID-19 в Азии.

Статистика по США порадовала инвесторов. Так, в июле продажи новых домов в США выросли до 708 тыс. (+1% м/м), что оказалось выше консенсус-прогноза Bloomberg 697 тыс. Также были пересмотрены в сторону увеличения аналогичный показатель за июнь (с 676 тыс. до 701 тыс.). В ходе торговой сессии доллар ослаб, что также поддержало цены на сырьевых рынках. В результате, индекс S&P500 (+0,1%), ведомый энергетическим, финансовым и потребительским секторами, вновь обновив внутри дня исторический максимум, закрылся в небольшом плюсе, а индекс NASDAQ Composite (+0,5%) преодолел круглую цифру 15 000 пунктов, также достигнув исторически рекордных значений.

На утро среды настроения на мировых рынках мы оцениваем как нейтральные. Ключевые азиатский индексы преимущественно растут. Фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Нефть Brent в слабом минусе, после резкого восстановления, так же как и цены на другое сырье.

Сегодня ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США в июле, однако мы не ждем сильного изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Инвесторы продолжают ожидать конференцию глав регуляторов ФРС США 27 августа в Джексон Хоул, на которой могут быть объявлены планы по сворачиванию программы стимулирования рынка. Полагаем, что умеренно позитивный настрой инвесторов сегодня сохранится.

Вчера индекс МосБиржи (+0,2%) открылся ростом, достигнув уровня 3900 пунктов, однако затем немного растерял свои позиции. Тем не менее, большая половина компаний в течение дня находилась в зоне роста на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. Лидерами торгов стали акции технологического сектора (OZON: +5,4%; HeadHunter: +3,3%; Yandex: +1,1%). Неплохо выросли бумаги потребительского сектора (Магнит: +1,6%; X5: +2,0%; Детский мир: +0,9%). Росли также отдельные компании нефтегазового сектора (Татнефть ао: +2,5%; Газпром: +0,3%; ЛУКОЙЛ: +0,2%), однако немного отставали от динамики восстановления мировой цены на нефть. Сохранили рост и металлурги (РусАл: +1,3%; ММК: +1,0%; НорНикель: +0,9%). Слабее рынка оказались бумаги финансового сектора (Сбербанк: —1,3%; МосБиржа: —0,6%; ВТБ: —0,5%) на фоне технических факторов, а также акции НОВАТЭКа (-1,1%).

Мы ждем, что сегодня индекс МосБиржи будет консолидироваться в середине диапазона 3850-3900 пунктов, однако не исключаем попыток индекса тестирования верхней границы диапазона, отыгрывая вчерашнее восстановление нефти. Из значимых корпоративных новостей ожидается отчетность по МСФО за 2 кв. Детского Мира и ТМК, которые, по нашему мнению, будут сильными.