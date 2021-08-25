Индекс S&P 500 достиг еще одного рекорда после блестящего отчета Best Buy за второй квартал и на фоне ожидания инвесторами симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, который состоится в конце этой недели.

Основной американский фондовый индекс закрылся ростом на +0.2%. Шесть из 11 основных секторов рынка выросли, причем лидерами стали секторы Energy (+1.7%) и Consumer Discretionary (+0.7%). Сектор Потребительских товаров первой необходимости (Consumer Staples) был лидером снижения (-0.8%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на +0.3% до нового исторического максимума, а индекс Russell 2000 прибавил +1%.

Сезон отчетности за второй квартал завершается на высокой ноте, при этом результаты Best Buy превзошли ожидания, плюс компания повысила прогноз по выручке за весь 2021 год. Акции выросли на +8.3%, самый большой дневной рост за 15 месяцев. Оптимизм инвесторов по поводу восстановления экономики продолжал проникать на рынки, при этом особенно заметно росли акции компаний сферы туризма и отдыха. Акции авиакомпаний показали самый большой трехдневный рост более чем за месяц, в то время как акции казино также выросли после того, как Макао ослабил требования по тестированию для туристов из материкового Китая.

Что касается экономических новостей, инвесторы с нетерпением ждут встречи в Джексон-Хоул, которая состоится в пятницу, на которой председатель ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, прольет свет на сокращение программы центрального банка по скупке активов. Кроме того, продажи новых домов в США в июле выросли впервые за четыре месяца, превысив средние оценки аналитиков.

Акции китайских технологических компаний растут третью сессию подряд на фоне возврата «охотников за скидками», воодушевленных выкупом собственных акций со стороны Tencent Holdings и хорошими результатами JD.com и Pinduoduo. Это привело к возвращению Кэти Вуд на рынок, поскольку ее Ark Investment Management приобрела акции JD.com. Индекс Nasdaq Golden Dragon, или HXC, вырос на +8%. «Если сегодня HXC в США закроется в зеленой зоне, это будет означать начало устойчивого отскока», — написал основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли. Однако «оптимизм в отношении акций Китая не обязательно должен приводить к большому росту акций США и на самом деле может даже спровоцировать некоторые продажи в мега-технологических акциях».

Чтобы увидеть, насколько быстро восстановился спрос на сырьевые товары, достаточно взглянуть на рынок их поставок. Вторник ознаменовался 11-м подряд ростом индекса Baltic Dry Index, эталонного показателя затрат на транспортировку грузов, который достиг 11-летнего максимума. Спрос на грузы с таким сырьем, как уголь и железная руда, в этом году резко вырос, опережая рост флота по мере восстановления экономики после пандемии. Усугубляя проблемы с поставками судов, сбои, связанные с Covid, также привели к сокращению количества доступных судов.