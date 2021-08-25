Во вторник нефтяные фьючерсы продолжали расти, поддерживаемые благоприятным сентиментом на мировых рынках, смягчением опасений из-за COVID-19 и падением мексиканской добычи.

Опасения на рынке из-за всплеска COVID-19 в Китае постепенно сходят на нет. Принятые меры показывают хорошие результаты, вероятность затяжного локдауна снижается. Ситуация в других странах также пока не вызывает серьезных опасений, хотя настроения могут меняться довольно быстро.

В целом, консенсус предполагает, что вакцинация позволит избежать существенных ограничений, и худшее, что может быть, это более медленное восстановления спроса на авиационное топливо из-за сохраняющихся ограничений на авиасообщение. Спрос на бензин и дизельное топливо уже близок к допандемийным уровням, поэтому ключевое значение для траектории спроса осенью может иметь авиационный траффик.

Новых новостей о мексиканской добыче пока не поступало. На выходных из-за пожара на морской добывающей платформе около 25% добычи мексиканской Pemex оказалось приостановлено. В абсолютных значениях потери оцениваются в 420–440 тыс. б/с. По данным Reuters, цены на тяжелые сорта нефти на побережье мексиканского залива растут в ожидании сокращения поставок от Pemex.

Фьючерсы на Brent во вторник вновь вернулись выше $70 за баррель и даже закрыли торги на доллар выше. Всего за два дня рост составил 9,5%, поэтому коррекция выглядит логичной. Покупавшие на минимумах трейдеры могут фиксировать прибыль, оказывая давление на котировки. На более длинной дистанции можно отметить, что причин для устойчивого продолжения роста сейчас не наблюдается. Мексиканский фактор может быть краткосрочным, в то время как ОПЕК+ и США увеличивают добычу, а восстановление спроса уже в июле начало замедляться.

Поздно вечером данные по запасам нефти опубликовал API. По данным Reuters, опросы API показали снижение нефти на 1,6 млн баррелей, бензина — на 1 млн и дистиллятов — на 0,25 млн. Данные позитивные, но ожидаемые на фоне летнего автомобильного сезона. Сегодня официальную статистику опубликует EIA. Если данные подтвердятся, то реакция рынка может быть умеренно позитивной.



