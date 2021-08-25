Сектор российских еврооблигаций: слабый позитив. Несмотря на некоторой рост доходности трежерис, евробонды ЕМ во вторник чувствовали себя прекрасно, турецкие бумаги, например, сбросили в доходности аж 7 б. п. Российская 10-летка торгуется с доходностью 2,5%.

Сектор ОФЗ: "боковик". Вчера сегмент бумаг с фиксированными купонами показал точно такой же результат, как днем накануне – цены снизились на 5 б. п. Тем не менее, в целом "боковик" на рынке ОФЗ продолжается. Сегодня ожидаются очередные данные по инфляции, однако, сейчас участники рынка, по-видимому, более озабочены предвыборными социальными расходами, информация о которых поступает в последние дни. Есть опасения, что новые соцвыплаты носят проинфляционный характер, что, вероятно, будет в той или иной мере учтено ЦБ при принятии решения по ставке в сентябре.