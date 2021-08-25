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Farfetch Limited – онлайн-площадка по продаже модной одежды и аксессуаров сообщила результаты за 2К21. Разводненный убыток на одну акцию снизился до $0,31 (-76% г/г и +1% к/к). Из-за особенностей бухгалтерского учета, связанного с тем что разводненная прибыль на акцию предполагает полную конвертацию конвертируемых облигаций в акции и то, что погашение обязательства Chalhoub, отраженного в отчете о финансовом положении на 30 июня 2021 года, должно было производиться акциями, и что при этом обе операции должны быть осуществлены в начале 2021 года.

В таком случае прибыль на акцию не включает прибыль по статьям, отражаемым по справедливой стоимости, и процентные расходы, связанные с обязательством Chalhoub и конвертируемыми облигациями, за вычетом налогов. В то же время чистая прибыль за квартал достигла $88 млн, в то время как в прошлом году был убыток в $436 млн. В большей степени чистая прибыль возникла из-за единовременного события в виде переоценки обязательств в виде деривативов, связанных с конвертируемыми облигациями, что произошло из-за снижения цены акций – в случае роста цен на акции компании наоборот был бы убыток.

Квартальная выручка достигла $523 млн (+43% г/г и +8% к/к), это произошло при более медленном росте расходов на рекламу, которые выросли до $66 млн (+39% г/г и +6% к/к) и привели к росту числа активных покупателей, число которых увеличилось до 3,4 млн (+34% г/г и +4% к/к). Операционная рентабельность за квартал составила —28% по сравнению с —38% в предыдущем году (-24% в 1К21), что является хорошим знаком. Рентабельность скорректированной EBITDA была —4,7% (2К20: —8,2%, 1К21: —4,7%). Объем проданных товаров за квартал – $1 млрд (+40% г/г и +10% к/к). Увеличение GMV в первую очередь отражает рост GMV цифровой платформы, обусловленный ростом заказов и увеличением среднего чека с $493 до $599 (+21,5%). Увеличение среднего чека связано с более высокой средней продажной ценой, поскольку покупатели совершали покупки в более дорогих категориях товаров.

Компания дала прогноз на третий квартал, исходя из него компания ожидает, что скорректированная EBITDA будет около $10 млн, в то время как объем проданных товаров вырастет на цифровой платформе (91% от GMV) примерно на 30% г/г, а на платформе брендов (7% от GMV) на 45% г/г. В рамках прогноза на 2021 год компания ожидает, что объем проданных товаров на цифровой платформе вырастет на 35% – 40% г/г. 2 августа 2021 года Компания официально подписала соглашение о глобальном стратегическом партнерстве с Alibaba Group и Richemont, о котором было первоначально объявлено 5 ноября 2020 года. Партнерство направлено на предоставление модным брендам класса люкс расширенного доступа на рынок Китая, а также ускорения цифровизации мировой индустрии роскоши. В рамках глобального партнерства Alibaba и Richemont инвестировали $500 млн в Farfetch China, получив в совокупности 25% акций (по 12,5% каждый).

На наш взгляд, это положительная новость для Farfetch. Ускорение роста выручки при улучшении рентабельности является хорошим знаком, и мы считаем, что скоро компания сможет успешно реализовать эффект масштаба и стать прибыльной в том числе и по операционной прибыли. Мы считаем, что рост продолжится и в 2022 году, благодаря росту экономики, который приведет к большим расходам на предметы моды и роскоши. Компания находится в периоде активного роста и поэтому делает все возможное, чтобы занять как можно более значительную часть рынка, поэтому на данный момент компания несет значительные расходы, которые необходимы для устойчивого развития.