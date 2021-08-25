Минфин продолжает следовать тактике последних недель
Минфин продолжает следовать тактике последних недель, предлагая первичному рынку неограниченный объем новых серий ОФЗ-ПД – и чередуя лишь сами серии. Самый главный вопрос для инвесторов – когда ведомство окажется готовым снизить темп заимствований (в среднем за последний месяц — 105 млрд руб. в неделю), в том числе, более требовательно подходя к установлению доходности новых облигаций. У нас нет оснований полагать, что данный разворот Минфина случится уже сегодня. Ключевой критерий – будет ли спрос со стороны (локальных) инвесторов столь же крепким, что и на прошлых аукционах. Мы ожидаем доходность по цене отсечения 7.12-7.14% годовых для серии 26237 и 7.39-7.41% годовых для выпуска 26240.
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