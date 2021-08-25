TCS Group, головная компания Тинькофф Банка (TCS LI – рекомендация пересматривается), завтра опубликует отчетность за 2 кв. по МСФО. Мы ждем прибыль чуть выше уровня 1 кв. (на 2%, консенсус-прогноз предполагает ее 3-процентный рост), с ROAE в размере 41%. Маржа, по нашему мнению, не должна была заметно изменится, при этом мы ожидаем, что чистый процентный доход прибавил 12% за квартал на фоне быстрого роста кредитования. Кредитный портфель, исходя из динамики РСБУ, мог вырасти примерно на 16% квартал к кварталу. Схожие темпы роста (плюс 14%) могли показать чистые комиссии, их годовой прирост мы оцениваем приблизительно в 70%.

Рост бизнеса должен был по-прежнему сопровождаться быстрым ростом расходов. Расходы TCS Group, по всей видимости, продолжили быстро расти; два квартала подряд рынок их недооценивал, сейчас мы ждем роста на 74% год к году, как и в прошлом квартале. Стоимость риска, по нашей оценке, могла подняться с 4% в 1 кв. до 6%, что для группы все еще довольно низкий по историческим меркам уровень. Консенсус немного оптимистичнее и предусматривает стоимость риска, равную 5,3%.

В прошлый раз менеджмент TCS Group оставил все прогнозы в силе, но допустил улучшение части из них в последующие кварталы, и мы полагаем, что может быть улучшен прогноз стоимости риска (он составлял 7–8%). Также, уже по итогам 1 п/г, группа могла приблизиться к 30-процентному росту чистых кредитов, это, скорее всего, повлечет за собой пересмотр годового прогноза вверх. В то же время прогноз прибыли «выше 55 млрд руб.» пока может быть сохранен – наша оценка предполагает прибыль за 1 п/г в 29 млрд руб. По всей видимости, до конца года останется в силе и решение о приостановке дивидендных выплат. Также на этой неделе Тинькофф анонсировал планы по получению лицензии цифрового банка на Филиппинах с капиталом около 2 млрд филиппинских песо (эквивалент 3 млрд руб.). Ранее менеджмент уже упоминал о возможности выхода на азиатские рынки. Возможно, в ходе телеконференции руководство даст более подробные комментарии на эту тему.