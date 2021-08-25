На старте сессии мы умеренно снизились вслед за мировыми фондовыми индикаторами, но затем они возобновили рост, вызвав у нас восстановление. Однако просадка нефти, произошедшая после нашего открытия, получила развитие, вызвав у нас еще одну нисходящую волну и обновление дневных минимумов.

В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены снижались, но утром перешли к активному восстановлению. Поддержку рисковым активам оказало решение США одобрить находящемуся под американскими санкциями китайскому гиганту Huawei заявки на лицензии, разрешающие продажу микросхем для автомобилей.

В то же время мировые рынки находятся под воздействием неопределенности, связанной с симпозиумом в Джексон-Хоул, который стартует завтра. Многие ожидают от мероприятия сигналов о дальнейшей политики ФРС, опасаясь скорого ужесточения денежно-кредитных условий.

Сегодня глобальные инвесторы будут оценивать данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США (15:30 МСК). Более слабые показатели способны вызвать волну роста на биржах, так как уменьшат вероятность скорого начала сворачивания монетарных стимулов ФРС.

Для российского и нефтяного рынка важную роль в дальнейшей динамике может сыграть еженедельная отраслевая статистика, публикуемая Минэнерго США в 17:30 МСК.

Ближайшие сопротивления у нас находятся на установленных вчера недельных вершинах: 3905 п. у индекса Мосбиржи и 1664 п. у индекса РТС. На фоне неопределенности с возможной риторикой монетарных чиновников в США нам будет трудно преодолеть эти технические препятствия, если, конечно, глобальные площадки и котировки нефти не сформируют устойчивое восходящее движение.

Валютный рынок

В начале торгов рубль умеренно просел из-за негативного внешнего фона, но вскоре он стал быстро улучшаться, вызвав восходящий импульс российской валюты. В результате она обновила недельный максимум, однако после открытия основной сессии сдала позиции из-за просадки нефти.

Для рублевых активов и нефтяного рынка важную роль в дальнейшей динамике может сыграть еженедельная отраслевая статистика, публикуемая Минэнерго США в 17:30 МСК.

Развивающиеся валюты в начале дня испытали резкое снижение из-за восходящего импульса доллара. Однако утром он перешел к снижению, вызвав восстановление сектора, некоторые представители поднялись на положительную территорию.

Российский долговой рынок сохраняет негативный настрой. Индекс гособлигаций RGBI остается около установленного вчера недельного минимума, демонстрируя негативную динамику четвертую сессию подряд.

Несмотря на восходящую динамику мировых рынков и укрепление рубля, покупатели инвалюты не отступают, пользуясь снижением ее курса. На фоне неопределенности с риторикой монетарных чиновников в США, рублю будет трудно развить более уверенный рост, тем более, доллар немного не дошел до обозначенной ранее цели 73,58 руб.