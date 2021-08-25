В среду, 25 августа, российский фондовый рынок торгуется в небольшом минусе в первой половине дня. Цены на нефть взяли паузу в росте, из-за чего снижаются акции нефтегазового сектора. В целом же российский рынок поддерживает практически нейтральный перформанс мировых торговых площадок, которые находятся в ожидании новостей по ближайшим планам ФРС, о которых Джером Пауэлл может сообщить в пятницу на онлайн версии симпозиума в Джексон-Хоул.

Индекс МосБиржи к середине торговой упал на 0,18%, до 3881,8 пункта. Индекс РТС снизился на 0,12%, до 1658,9 пункта. Что касается макроэкономических новостей, по данным Счетной палаты, госдолг России к 1 июля превысил 20,4 трлн руб., увеличившись на 7,8% с начала года.

Торги в США во вторник завершились в небольшом плюсе. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется почти без изменений, а доходность 10-летних «трежериз» растет на 1 б.п., до 1,3%.

В течение дня мировые инвесторы будут следить за объемом заказов на товары длительного пользования в США в июле, а также еженедельными данными по запасам нефти от EIA.

Выручка «Детского мира» во втором квартале выросла на 29,7% г/г, до 37,4 млрд руб., скорр. EBITDA — на 24,2% г/г, до 4,4 млрд руб. Скорр. чистая прибыль удвоилась и достигла 2,8 млрд руб. Акции ретейлера нейтрально отреагировали на отчет и к середине торгов выросли на 0,19%.

Банк «Санкт-Петербург» во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО до 4,9 млрд рублей по сравнению с 2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Чистый процентный доход во втором квартале вырос на 9,4% г/г, до 6,6 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 38,8% г/г, до 2,3 млрд руб. К середине торгов акции банка растут на 0,33%.

Выручка ТМК по МСФО за 2 квартал 2021 года выросла на 92,7% г/г, до 109,2 млрд руб, а скорр. EBITDA — на 67,9% г/г, до 14,1 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 66,9% г/г, до 4,5 млрд руб. Отметим, что во многом рост результатов связан с покупкой ЧТПЗ. Акции ТМК положительно отреагировали на отчет и к середине торгов выросли на 2,82%.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции «Акрона» (+4,3%), Globaltrans (+3,28%) и НКНХ а.п. (+2,85%). В минусе торговались «Самолет» (−2,87%), Petropavlovsk (−2,15%) и «Белуга» (−2,06%).