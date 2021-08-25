В лидерах роста к середине сессии без фундаментальных причин были привилегированные акции Мечела (+8,43%), а также бумаги Акрона (+7,06%). Акции Детского мира подорожали на 0,55%. В лидерах снижения пребывали котировки Petropavlovsk (-2,01%) и привилегированные акции Россетей (-1,38%).

Акрон подскочил до максимума с конца июля на фоне проведения совета директоров и новостей о намерении дать рекомендации по дивидендам до 8 сентября. При этом компания еще в понедельник представила сильные финансовые результаты за 1-е полугодие и отчиталась о прибыли в размере 29 678 млн руб против убытка в размере 986 млн руб годом ранее. Выручка эмитента подскочила на 52% г/г, до 85 982 млн руб. При этом Акрон сохраняет ориентир по выплате дивидендов за календарный год в объеме не менее 200 млн долларов, несмотря на запланированное увеличение капитальных затрат.

Детский мир в среду представил финансовые результаты за 2-й квартал по МСФО, превысившие консенсус-прогноз. Выручка ритейлера за 1-е полугодие при этом увеличилась на 2,0% до 73,1 млрд руб, а скорректированная чистая прибыль выросла до 4,3 млрд руб с 1,4 млрд руб по сравнению с уровнем годовой давности.

C технической точки зрения акции Детского мира в августе почти достигли обозначенной нами ранее цели падения в рамках выхода из фигуры “нисходящий треугольник”. Котировки опускались до 135 руб – минимума с марта текущего года, после чего пытаются восстановить позиции. ADX дневного графика указывает на переход к восходящему тренду, а недельного – на ослабление медвежьей динамики в условиях отскока от важной среднесрочной поддержки 135 руб. Указанные факторы говорят о возможном сценарии развития роста акций, который подтвердится при закреплении выше сопротивления 141 руб с перспективой роста в район 147 руб (важный среднесрочный уровень). При падении ниже 138 руб стоит учитывать риски обновления минимумов и движения к 133-134 руб.