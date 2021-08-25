Котировки алюминия могут превысить уровень $3000 за тонну
На текущей неделе котировки алюминия обновили трехлетние максимумы. При этом цена на медь на Лондонской бирже (LME) растет четвертый день подряд на фоне укрепления ожиданий устойчивого спроса на этот металл в будущем.
С начала торговой пятидневки котировки цветных металлов восстанавливаются, поскольку успехи Китая в сдерживании пандемии укрепили уверенность инвесторов в перспективах сохранения высокого спроса в данном сегменте.
Цена на алюминий приблизилась к многолетнему пику ($2700 за тонну) на фоне постепенного восстановления мировой экономики, которое стимулирует спрос на различные группы товаров, включая потребительские. Этот металл подорожал уже на 33% в текущем году, уступив только олову среди шести основных торгуемых металлов LME.
Мы также ожидаем, что ведущий производитель алюминия, Китай, ограничит добычу и переработку этого металла в рамках взятых на себя обязательств по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. В краткосрочной перспективе модернизация мощностей приведет к сокращению производства.
Локально всплеск волатильности был обусловлен крупным пожаром на глиноземном заводе на Ямайке: данное происшествие привело к росту цен на исходное сырье для получения алюминия. Это потенциально приведет к сокращению прибыльности производителей этого металла. Котировки алюминия взлетели до трехлетнего максимума на LME и до более чем десятилетнего пика на площадке в Шанхае. Почти все основные биржевые металлы подорожали, следуя за динамикой основных бенчмарков: на торговой сессии вторника S&P 500 достиг очередного исторического максимума, лишь немного недотянув до отметки 4500 пунктов.
В среднесрочной перспективе мы не видим предпосылок серьезной коррекции цен на алюминий и большинство других торгуемых на LME металлов. При сохранении текущей тенденции котировки могут достигнуть уровней 2008 года: выше $3000 за тонну.
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