На текущей неделе котировки алюминия обновили трехлетние максимумы. При этом цена на медь на Лондонской бирже (LME) растет четвертый день подряд на фоне укрепления ожиданий устойчивого спроса на этот металл в будущем.

С начала торговой пятидневки котировки цветных металлов восстанавливаются, поскольку успехи Китая в сдерживании пандемии укрепили уверенность инвесторов в перспективах сохранения высокого спроса в данном сегменте.

Цена на алюминий приблизилась к многолетнему пику ($2700 за тонну) на фоне постепенного восстановления мировой экономики, которое стимулирует спрос на различные группы товаров, включая потребительские. Этот металл подорожал уже на 33% в текущем году, уступив только олову среди шести основных торгуемых металлов LME.

Мы также ожидаем, что ведущий производитель алюминия, Китай, ограничит добычу и переработку этого металла в рамках взятых на себя обязательств по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. В краткосрочной перспективе модернизация мощностей приведет к сокращению производства.

Локально всплеск волатильности был обусловлен крупным пожаром на глиноземном заводе на Ямайке: данное происшествие привело к росту цен на исходное сырье для получения алюминия. Это потенциально приведет к сокращению прибыльности производителей этого металла. Котировки алюминия взлетели до трехлетнего максимума на LME и до более чем десятилетнего пика на площадке в Шанхае. Почти все основные биржевые металлы подорожали, следуя за динамикой основных бенчмарков: на торговой сессии вторника S&P 500 достиг очередного исторического максимума, лишь немного недотянув до отметки 4500 пунктов.

В среднесрочной перспективе мы не видим предпосылок серьезной коррекции цен на алюминий и большинство других торгуемых на LME металлов. При сохранении текущей тенденции котировки могут достигнуть уровней 2008 года: выше $3000 за тонну.