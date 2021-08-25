В начале торгов рубль умеренно просел из-за негативного внешнего фона, но вскоре последний стал быстро улучшаться, вызвав восходящий импульс российской валюты. В результате она обновила недельный максимум, однако после открытия основной сессии сдала позиции из-за просадки нефти.

Поначалу глобальные площадки и нефтяные цены снижались, но утром перешли к активному восстановлению. Поддержку рисковым активам оказало решение США одобрить находящемуся под американскими санкциями китайскому гиганту Huawei заявки на лицензии, разрешающие продажу микросхем для автомобилей.

В то же время мировые рынки находятся под воздействием неопределенности, связанной с симпозиумом в Джексон-Хоул, который стартует завтра. Многие ожидают от мероприятия сигналов о дальнейшей политики ФРС, опасаясь скорого ужесточения денежно-кредитных условий.

Развивающиеся валюты в начале дня испытали резкое снижение из-за восходящего импульса доллара. Однако утром он стал сдавать позиции, вызвав восстановление сектора, некоторые представители поднялись на положительную территорию.

Во второй половине дня доллар совершил рывок вверх, спровоцировав просадку развивающихся валют. На этом фоне рубль также растерял все достижения сессии, хотя нефть ускорила рост.

Российский долговой рынок сохраняет негативный настрой. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует негативную динамику четвертую сессию подряд, в очередной раз обновив недельный минимум.

Нефть возобновила активный рост

Поначалу нефтяные цены снижались, но утром стали восстанавливаться. После нашего открытия нефть быстро вернулась к дневному минимуму, однако вскоре перешла к активному росту. Котировки WTI обновили недельный максимум, а Brent приблизились к аналогичной вершине, установленной вчера.

Нефтяной рынок сохраняет оптимизм на фоне позитивной динамики мировых рынков. При этом рост доллара не препятствует восходящей тенденции большинства сырьевых товаров. Более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти в ночном отчете API оказало лишь умеренное и непродолжительное давление на нефтяные цены.

Сегодня в 17:30 финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Прогнозируется снижение запасов нефти на 2,7 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 1,8 млн барр.

Доллар вновь демонстрирует силу

В начале дня американская валюта резко повысилась, но затем сдала позиции, ускорив снижение на старте европейских торгов. Однако затем индекс доллара (DXY) устремился вверх, обновив вчерашний максимум. К текущему моменту DXY просел в рамках коррекции, прибавляя сейчас 0,15% немного выше уровня 93 п.

Европейская валюта вслед за негативным стартом перешла к восстановлению, но во второй половине дня испытала быстрое снижение, переписав минимум сессии. К текущему моменту пара EUR/USD отскочила, теряя сейчас 0,1% около значения 1,174.

Техническая картина

Пара USD/RUB остановила снижение вблизи нижней границы среднесрочного восходящего канала, отскочив от этой динамической поддержки. В результате увеличилась вероятность по меньшей мере серьезного отскока с ближайшей целью в районе 74 руб.