МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:55 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис    
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2021) 6% 4,4% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь) -0,4 -1,2 (факт)
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 6,5% 6,7%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2021) 6,1% 6%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 348 тыс 350 тыс
16:00 USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)    
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.08) 593,8 млрд долл (на 13.08)  
  RUB Polymetal International plc — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
11:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) RUB Polymetal International plc — телеконференция менеджмента    
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021) 9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020  